El Tribunal Colegiado de Reynosa confirmó el bloqueo de las cuentas de García Cabeza de Vaca, tras revocarse el amparo que había solicitado desde 2023 el exgobernador de Tamaulipas.

Ese año, el juez Rodolfo de León Sánchez concedió un amparo que le permitió al panista usar libremente sus cuentas bancarias a pesar de las investigaciones de la UIF.

Sin embargo, la nueva resolución del órgano colegiado autoriza el bloqueo de las cuentas de García Cabeza de Vaca, así como las de sus familiares y empresas.

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas (Cortesía)

Familiares y empresas ligadas a García Cabeza de Vaca también tendrán cuentas bloqueadas

Además del exgobernador García Cabeza de Vaca, el bloqueo de cuentas bancarias también incluyó a 12 personas físicas y 24 personas morales ligadas al panista.

Los familiares que resultaron afectados fueron:

María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger (madre)

Mariana Gómez Leal (esposa)

José Manuel (hermano)

Ismael García (hermano)

Por su parte, las empresas cuyas cuentas fueron aseguradas son:

Desarrolladora Cava

Productora Rural

Agropecuaria Regional Cava

Francisco Cabeza de Vaca (Rogelio Morales / Rogelio Morales)

¿Por qué le bloquearon las cuentas a García Cabeza de Vaca?

El 19 de mayo de 2021, la UIF ordenó congelar 11 cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca como parte de una investigación por supuesta delincuencia organizada y manejo de recursos de origen ilícito.

En junio de 2023 un juez le concedió un amparo al considerar que el aseguramiento sólo podía mantenerse 180 días, criterio que fue impugnado por la FGR y finalmente revocado por el Tribunal Colegiado el 1 de agosto de 2026.