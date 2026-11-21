Durante la jornada de violencia en Guasave, Sinaloa, un reportero de Meganoticias quedó atrapado en un enfrentamiento mientras transmitía un reportaje en vivo.

Hay detonaciones de armamento, hasta ahora solamente se ha visto el helicóptero dando vueltas. A mis espaldas está la policía resguardando la zona para que nadie se.... ¡se escuchan balazos! Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias.

El momento que quedó grabado en video, ocurrió cuando Jesús Adrián Ibarra cubría los enfrentamientos entre grupos criminales y las fuerzas del orden, desatados tras la detención de Fausto Isidro Meza, “Chapo Isidro”.

Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias. (Redes sociales)

Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias, quedó atrapado en balacera en Guasave

La noche del 20 de noviembre se registraron una serie de enfrentamientos que terminaron con la vida de 4 elementos del Ejército y 7 presuntos agresores, luego de la operación para detener al Chapo Isidro.

Durante las agresiones, Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias Culiacán, quedó atrapado en medio de un enfrentamiento armado registrado en el Malecón.

Su transmisión transcurría con normalidad cuando de pronto se escucharon disparos muy cerca de donde se encontraba, por lo que el comunicador alertó de inmediato sobre la situación.

En estos momentos estamos pues aquí presenciando y acaba de pasar una bala, una bala... ¡están disparando, estamos resguardados aquí! Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias.

Jesús Adrián Ibarra logró protegerse detrás de un automóvil y posteriormente finalizó su transmisión. Por su parte, Meganoticias reaccionó a la situación y reconoció el riesgo en Sinaloa para los reporteros.

Cubrir acontecimientos de esta naturaleza representa un importante desafío para periodistas y equipos de comunicación, quienes deben desarrollar su labor en entornos de incertidumbre y riesgo. Meganoticias

🔴Reportero quedó atrapado durante enfrentamiento armado en Guasave



Momentos de tensión vivió un reportero de @Meganoticiascln al quedar atrapado en plena transmisión en vivo, mientras se registraba un fuerte enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa. pic.twitter.com/jyUYLB7w10 — Azucena Uresti (@azucenau) November 21, 2026

¿Quién es Jesús Adrián Ibarra, reportero de Meganoticias Culiacán?

Jesús Adrián Ibarra es un reportero de Meganoticias Culiacán, Sinaloa, que realiza coberturas de hechos de seguridad y acontecimientos de última hora en la entidad.

El periodista cobró relevancia el viernes 20 de noviembre de 2026, luego de quedar expuesto a detonaciones de arma de fuego mientras realizaba una transmisión en vivo en Guasave, Sinaloa.

De acuerdo con su perfil, Jesús Adrián Ibarra trabaja para dicho medio desde el 22 de julio de 2024. Actualmente, comparte parte de su trabajo en su perfil de Facebook Adrián Ibarra Reportero Digital.