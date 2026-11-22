Mediante un comunicado, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) anunció que se cancela la serie entre Venados y Algodoneros por la violencia en Guasave, Sinaloa,

La LMP explicó que también se suspendían los encuentros programados para este fin de semana y señaló que la decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales para salvaguardar a la ciudadanía.

La Liga Mexicana del Pacífico Banamex informa que se cancela la serie entre Venados de Mazatlán y Algodoneros de Guasave. Esto incluye los juegos programados para este fin de semana. La decisión se tomó siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales y para salvar la integridad de todos los que hacen posible el béisbol: jugadores, aficionados, empleados, personal de los estadios y medios de comunicación. Comunicado LMP

El anuncio de la Liga Mexicana del Pacífico se da luego de que ocurriera la detención de Fausto Isidro Meza Flores alias ‘El Chapo Isidro’.

Violencia en Guasave obliga a suspender juego de Venados y Algodoneros de la LMP (@LMPBanamex)

LMP cancela serie entre Venados y Algodoneros por violencia en Guasave

Toda la serie entre los Algodoneros de Guasave y los Venados de Mazatlán fue cancelada por la LMP.

El primer juego entre ambos equipos, disputado la noche del viernes 20 de noviembre en el Kuroda Park, fue interrumpido durante la tercera entrada, luego de que se escucharan detonaciones de arma de fuego en los alrededores del recinto.

En pleno juego de béisbol, en #Guasave se registra una balacera en las inmediaciones del recinto del estadio. pic.twitter.com/WlR0Wnm7mS — Revista ESPEJO (@EspejoRevista) November 21, 2026

Ante tal situación, tanto jugadores, cuerpo técnico, ampáyers, trabajadores y aficionados se resguardaron dentro de las instalaciones del estadio.

Logrando salir hasta que se garantizó que su salida del inmueble fuera segura.

Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán ya no disputarán los tres compromisos pendientes que tenían pendientes de la serie.

Incluidos aquellos que se encontraban programados para este domingo 22 y lunes 23 de noviembre.