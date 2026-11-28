Sylvia N, alias “Chefona” fue detenida junto a otras tres personas, presuntos integrantes de una red de tráfico de personas transnacional, en Querétaro y Baja California, informó el Gabinete de Seguridad.

El operativo tuvo lugar tras trabajos de inteligencia e investigación, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, como informaron mediante redes sociales.

“Chefona” fue detenida en un inmueble de la comunidad El Pueblito, en el municipio de Corregidora, Querétaro, mientras que sus tres colaboradores fueron capturados en Tijuana, Baja California.

Red de trata era liderada por Chefona; Gabinete de Seguridad informa modus operandi

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer la detención de cuatro integrantes de una red de trata de personas que operaba en México, Brasil y Estados Unidos.

Gabinete de Seguridad anuncia captura de cuatro ligados a red de trata transnacional (SSPC)

Las investigaciones muestran que la red de trata captaba a personas en los alrededores de la ciudad de São Raimundo das Mangabeiras en Brasil, para posteriormente trasladarlas previo pago.

Entre los detenidos estaría un ciudadano chino, identificado como Jiefeng, quien captaba a las personas y las trasladaba a Estados Unidos y México con documentos falsos.

Durante las diligencias del Gabinete de Seguridad se aseguraron también teléfonos celulares y varias tarjetas SIM, así como pasaportes brasileños y documentación diversa no especificada.

¿Quién es Sylvia N alias “Chefona”?

Sylvia N alias “Chefona” es identificada como líder de esta célula de la red de trata transnacional y contaría con antecedentes penales en Estados Unidos.

Chefona fue detenida ya por el delito de trata de personas en mayo de 2012 y posteriormente fue deportada a México, en julio 2014.

Tras su detención, se cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en inmuebles de Tijuana, Baja California:

Jiefeng N

Francisco N

Martissa N