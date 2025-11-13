En medio del frío que se ha registrado en diversas entidades, se emitió una alerta por racionamiento de gas, la cual podría durar 15 días en regiones como la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

No obstante, la medida de racionamiento de gas también podría extenderse a otros estados, entre los que se incluye:

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

La alerta fue dada a conocer por Rocío Robles, directora de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas.

Pipa de gas LP (Cortesía)

CDMX, Edomex y otras regiones podrían tener racionamiento de gas durante 15 días

Según explicó Rocío Robles, gran parte de lo que resta de noviembre habrá restricciones a la venta del gas LP debido a los retos de distribución que enfrenta Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incluso, la directora señaló que están trabajando a marchas forzadas para llevar el gas a todas las casas, negocios e industrias del Valle de México.

“Efectivamente ha habido cambios logísticos: Pemex es nuestro principal proveedor de gas LP y el principal importador, y sí, ha tenido retos en sus infraestructuras, por lo que nos han estado cambiando los puntos de abasto”. Rocío Robles

Aunque Rocío Robles enfatizó que no se trata de un desabasto de gas, sino de racionamiento, señaló que la situación podría normalizarse para la temporada invernal 2025-2026.

Parte de esta situación se debe a los retos regulatorios aplicados por el Gobierno de México, como consecuencia de la explosión de una pipa de gas en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.