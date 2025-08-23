En los próximos días dará inicio el Primer Frente Frío de 2025, por lo que es necesario que conozcas cuál será la fecha exacta y cuáles serán los estados más afectados.

De acuerdo con las autoridades, el Primer Frente Frío de 2025 podría comenzar este 15 de septiembre, en pleno Grito de Dolores y Día de la independencia de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este fenómeno podría durar hasta siete días, por lo que no deberás guardas tu abrigo, por lo menos hasta el 22 de septiembre de 2025.

Clima en Siberia (Especial)

¿Cuántos Frente Frío habrá en México? Las buenas noticias para los team frío

Las autoridades han informado que los Frente Frío se estarán registrando en México hasta el 15 de mayo del 2026, lo que representa casi ocho meses de este clima.

Aproximadamente, habrá un total de 56 frentes fríos en total en el país. No obstante, también se podrían registrar otros eventos climáticos como:

Lluvias

Vientos

Heladas

Recuerda que el Primer Frente Frío 2025 podría llegar este 15 de septiembre, en plenas fiestas patrias, y podría prolongarse hasta el 22 de este mismo mes.

Esta fecha coincide con la del 2024, pues el frío comenzó el 21 de septiembre, con apenas unos días de diferencia.

¿Qué estados serán más afectados por el Primer Frente Frío 2025?

En caso de que vivas en alguna de estas entidades deberás estar atento, pues estos son los estados que serán afectados por el Primer Frente Frío de 2025:

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Sonora

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Hidalgo

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

Yucatán

Campeche

Quintana Roo

Es de destacar que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida.