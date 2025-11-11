La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla por bajas temperaturas en seis alcaldías de la CDMX:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tlalpan Xochimilco

De acuerdo con la alerta, se prevé que la temperatura descienda entre 4 y 6 grados centígrados durante la madrugada y mañana del miércoles 12 de noviembre.

Mañana fría para la CDMX por el frente frío número 13 y masa de aire ártico

Desde el lunes 10 de noviembre la CDMX comenzó a sentir los estragos del frente frío número 13 y de una masa de aire ártico que, a su vez,

Por lo menos 15 estados de la República Mexicana se vieron efectos de viento, lluvia y heladas por estos dos fenómenos.

Frío en CDMX (Galo Cañas Rodríguez / Cuartoscuro)

La mañana de este 11 de noviembre la CDMX despertó con temperaturas mínimas de 1 grado centígrado y máximas de 6 en sus diferentes alcaldías.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había informado que durante el transcurso de de este martes la masa de aire ártico comenzaría a salir de México y tomar rumbo al mar Caribe.

Sin embargo, la SGIRPC informó que las bajas temperaturas pueden prevalecer también para el 12 de noviembre, por lo que hacen un llamado a tomar precauciones.