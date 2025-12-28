El Frente Frío 25 se acerca a México este fin de año, provocando lluvias intensas en seis estados del oriente y sureste del país, entre los que se encuentran:

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas, Olmeca) Puebla (Sierra Norte y Sierra Oriental) Tamaulipas Oaxaca Chiapas Tabasco

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta sobre las condiciones meteorológicas adversas que se presentarán en el México, con la entrada del Frente Frío 25 el 29 de diciembre.

Frente Frío 25 llegará a México en fin de año; qué estados serán afectados (@conagua_clima / X )

Frente Frío 25 ocasionará lluvias intensas en estos estados de México en fin de año

El Gobierno de México informó que el Frente Frío 25 se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México.

Provocando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

El flujo de humedad de un río atmosférico y las corrientes en chorro polar y subtropical provocarán que se mantenga la probabilidad de lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país.

Para el miércoles 31 de diciembre se pronostica lluvias fuertes en Baja California Sur.

Mientras que el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente y sur del territorio nacional.

Frente Frío 25 llegará a México en fin de año; qué estados serán afectados (Captura de pantalla )

El Frente Frío 25 provocará bajas temperaturas en estos estados de México a fin de año

Sin embargo, el país no solo se enfrentará a lluvias y es que la masa de aire ártico asociada al Frente Frío 25 ocasionará un marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

También se prevé evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el lunes 29 de diciembre se prevé la caída de nieve/aguanieve en:

Sierras de Chihuahua

Sierras de Durango

En la cima del Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Popocatépetl

Iztaccíhuatl

Para los últimos días del año se prevén bajas temperaturas en los estados:

Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Estado de México

Tlaxcala

Puebla