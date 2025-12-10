El Gobierno de México emitió una alerta la noche del martes 9 de diciembre de 2025 por el Frente Frío 19, el cual provocará lluvias fuertes y deslaves en la zona sur del país.

Se informa que el Frente Frío 19 permanecerá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, generando lluvias adversas en los estados de:

Yucatán

Tabasco

Quintana Roo

Chiapas

Frente frío 19 provocará lluvias fuertes, vientos y deslaves en la zona sur de México

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en las siguientes horas se esperan lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, las cuales podrían generar:

Encharcamientos

Aumento en niveles de ríos y arroyos

Posibles deslaves en zonas de ladera

Viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec

Por otra parte, la aproximación de un nuevo Frente Frío a la frontera noreste de México provocará rachas de viento de 30 a 50 km/h principalmente en zonas de costa, llanuras y desierto de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Recomendaciones ante temporada de lluvias

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhorta a la población a adoptar las siguientes medidas de autocuidado para evitar accidentes:

Frente a lluvias fuertes evitar cruzar ríos, arroyos, zonas inundadas o de corriente rápida

Mantenerse alejado de laderas inestables, taludes y zonas con riesgo de deslaves

Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por agua o viento

Revisar desagües y mantener libres coladeras y canales

Ante vientos fuertes resguardar objetos sueltos como láminas, macetas, toldos y anuncios que puedan desprenderse

Extremar precauciones al transitar por calles con tendido eléctrico o árboles altos

A las embarcaciones menores, seguir indicaciones de Capitanía de Puerto y evitar la navegación si así se determina

Permanecer atento a la información emitida por las autoridades estatales y municipales de Protección Civil

Atender los avisos meteorológicos oficiales y evitar difundir información no verificada

Mantenerse informado a través de las redes sociales de la CNPCmx y conagua_clima