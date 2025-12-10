El Gobierno de México emitió una alerta la noche del martes 9 de diciembre de 2025 por el Frente Frío 19, el cual provocará lluvias fuertes y deslaves en la zona sur del país.
Se informa que el Frente Frío 19 permanecerá con características de estacionario sobre el occidente del mar Caribe, generando lluvias adversas en los estados de:
- Yucatán
- Tabasco
- Quintana Roo
- Chiapas
Frente frío 19 provocará lluvias fuertes, vientos y deslaves en la zona sur de México
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, en las siguientes horas se esperan lluvias puntuales fuertes en Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, las cuales podrían generar:
- Encharcamientos
- Aumento en niveles de ríos y arroyos
- Posibles deslaves en zonas de ladera
- Viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec
Por otra parte, la aproximación de un nuevo Frente Frío a la frontera noreste de México provocará rachas de viento de 30 a 50 km/h principalmente en zonas de costa, llanuras y desierto de:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
Recomendaciones ante temporada de lluvias
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhorta a la población a adoptar las siguientes medidas de autocuidado para evitar accidentes:
- Frente a lluvias fuertes evitar cruzar ríos, arroyos, zonas inundadas o de corriente rápida
- Mantenerse alejado de laderas inestables, taludes y zonas con riesgo de deslaves
- Asegurar objetos que puedan ser arrastrados por agua o viento
- Revisar desagües y mantener libres coladeras y canales
- Ante vientos fuertes resguardar objetos sueltos como láminas, macetas, toldos y anuncios que puedan desprenderse
- Extremar precauciones al transitar por calles con tendido eléctrico o árboles altos
- A las embarcaciones menores, seguir indicaciones de Capitanía de Puerto y evitar la navegación si así se determina
- Permanecer atento a la información emitida por las autoridades estatales y municipales de Protección Civil
- Atender los avisos meteorológicos oficiales y evitar difundir información no verificada
- Mantenerse informado a través de las redes sociales de la CNPCmx y conagua_clima