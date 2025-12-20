La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por lluvias que azotarán al país durante este fin de semana.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las lluvias afecten al menos 4 estados del país.
Alerta por lluvias: estos estados se verán afectados durante el fin de semana
La CNPC dio a conocer que levantó una alerta por lluvias, luego de que el SMN informara que se esperan fuertes precipitaciones durante este fin de semana en diversos estados del país:
Lluvias intensas
- Veracruz
- Tabasco (sur y este)
- Chiapas (norte y este)
- Campeche (centro y suroeste)
Lluvias muy fuertes
- Oaxaca
- Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)
Lluvias fuertes
- Quintana Roo
- Yucatán
Chubascos
- Guerrero
- Puebla
- Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)
Lluvias aisladas
- Estado de México
- CDMX
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Veracruz (Huasteca Alta)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
El reporte del SMN indica que las lluvias se registrarán debido a la presencia del sistema frontal número 22 en aguas del golfo de México y noreste del país, en combinación con otros eventos meteorológicos.
Tal es el caso de la vaguada que se localiza en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste hasta el occidente de México, sumado a un canal de baja presión en el occidente y sureste del país.