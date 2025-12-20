La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta por lluvias que azotarán al país durante este fin de semana.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que las lluvias afecten al menos 4 estados del país.

Alerta por lluvias: estos estados se verán afectados durante el fin de semana

La CNPC dio a conocer que levantó una alerta por lluvias, luego de que el SMN informara que se esperan fuertes precipitaciones durante este fin de semana en diversos estados del país:

Lluvias intensas

Veracruz

Tabasco (sur y este)

Chiapas (norte y este)

Campeche (centro y suroeste)

Lluvias muy fuertes

Oaxaca

Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca)

Lluvias fuertes

Quintana Roo

Yucatán

Chubascos

Guerrero

Puebla

Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas)

Lluvias aisladas

Estado de México

CDMX

Hidalgo

Tlaxcala

Veracruz (Huasteca Alta)

Tamaulipas

San Luis Potosí

El reporte del SMN indica que las lluvias se registrarán debido a la presencia del sistema frontal número 22 en aguas del golfo de México y noreste del país, en combinación con otros eventos meteorológicos.

Tal es el caso de la vaguada que se localiza en niveles altos de la atmósfera sobre el noreste hasta el occidente de México, sumado a un canal de baja presión en el occidente y sureste del país.