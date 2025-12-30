La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta roja por las heladas que se prevén este Año Nuevo; te decimos cuáles serán las alcaldías afectadas.
A través de redes sociales, la dependencia alertó que se esperan temperaturas bajas para las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que es necesario tomar sus precauciones.
Emiten alerta roja por heladas en CDMX Año Nuevo; estas son las alcaldías afectadas
Protección Civil de la CDMX emitió el pronóstico del clima para la madrugada y mañana de este 31 de diciembre de 2025, en el que se prevén temperaturas de entre -2 y 6 grados.
La dependencia pide utilizar la vestimenta adecuada, así como hidratarse y comer alimentos abundantes en vitaminas A y B. A continuación te decimos cuáles son las alcaldías afectadas.
Alerta roja: Temperaturas de -2 a 0 grados y heladas
- Tlalpan
Alerta naranja: Temperaturas de 1 a 3 grados
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Xochimilco
Alerta amarilla: Temperaturas de 4 a 6 grados
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tlahuac
- Venustiano Carranza