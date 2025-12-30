La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) emitió una alerta roja por las heladas que se prevén este Año Nuevo; te decimos cuáles serán las alcaldías afectadas.

A través de redes sociales, la dependencia alertó que se esperan temperaturas bajas para las 16 alcaldías de la CDMX, por lo que es necesario tomar sus precauciones.

Alerta roja por heladas en CDMX este Año Nuevo: alcaldías afectadas (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Emiten alerta roja por heladas en CDMX Año Nuevo; estas son las alcaldías afectadas

Protección Civil de la CDMX emitió el pronóstico del clima para la madrugada y mañana de este 31 de diciembre de 2025, en el que se prevén temperaturas de entre -2 y 6 grados.

La dependencia pide utilizar la vestimenta adecuada, así como hidratarse y comer alimentos abundantes en vitaminas A y B. A continuación te decimos cuáles son las alcaldías afectadas.

Alerta roja: Temperaturas de -2 a 0 grados y heladas

Tlalpan

Alerta por heladas en CDMX este Año Nuevo (Redes sociales)

Alerta naranja: Temperaturas de 1 a 3 grados

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

Alerta por heladas en CDMX este Año Nuevo (Redes sociales)

Alerta amarilla: Temperaturas de 4 a 6 grados

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tlahuac

Venustiano Carranza