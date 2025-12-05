El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para el sábado 6 de diciembre de 2025 se espera que un río atmosférico provoque lluvias y heladas de -10 °C en algunos estados de México.

Se advierte que el río atmosférico, conformado por una vaguada de niveles medios y altos en la atmósfera, así como por una baja presión, podría ocasionar lo siguiente en al menos 14 estados:

Heladas

Aguaceros fuertes a ligeros

Descargas eléctricas

Subidas en el río

Deslaves

Encharcamiento e inundaciones en zonas bajas

¿Cuál es el clima para el sábado 6 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la SMN, para el sábado 6 de diciembre de 2025 se esperan las siguientes condiciones climáticas:

Lluvias fuertes:

Colima

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Intervalos de chubascos:

Aguascalientes

Chiapas

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Zacatecas

Lluvias aisladas en:

Baja California Sur

Campeche

Ciudad de México

Morelos

Coahuila

Hidalgo

Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Tlaxcala

En cuanto a heladas y clima frío, se espera el siguiente pronóstico:

-10 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango

-5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Estado de México, Puebla, Sonora y Tlaxcala

Frío entre 0 y 5 grados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas