El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para el sábado 6 de diciembre de 2025 se espera que un río atmosférico provoque lluvias y heladas de -10 °C en algunos estados de México.

Se advierte que el río atmosférico, conformado por una vaguada de niveles medios y altos en la atmósfera, así como por una baja presión, podría ocasionar lo siguiente en al menos 14 estados:

  • Heladas
  • Aguaceros fuertes a ligeros
  • Descargas eléctricas
  • Subidas en el río
  • Deslaves
  • Encharcamiento e inundaciones en zonas bajas
lluvias (Camila Ayala / Camila Ayala Benabib)

¿Cuál es el clima para el sábado 6 de diciembre de 2025?

De acuerdo con la SMN, para el sábado 6 de diciembre de 2025 se esperan las siguientes condiciones climáticas:

Lluvias fuertes:

  • Colima
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Nayarit

Intervalos de chubascos:

  • Aguascalientes
  • Chiapas
  • Durango
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Quintana Roo
  • Yucatán
  • Zacatecas

Lluvias aisladas en:

  • Baja California Sur
  • Campeche
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Coahuila
  • Hidalgo
  • Nuevo León
  • Puebla
  • Querétaro
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Veracruz
  • Tlaxcala

En cuanto a heladas y clima frío, se espera el siguiente pronóstico:

  • -10 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango
  • -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Estado de México, Puebla, Sonora y Tlaxcala
  • Frío entre 0 y 5 grados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas
frio (Yazmín Betancourt)