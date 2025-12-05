El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que para el sábado 6 de diciembre de 2025 se espera que un río atmosférico provoque lluvias y heladas de -10 °C en algunos estados de México.
Se advierte que el río atmosférico, conformado por una vaguada de niveles medios y altos en la atmósfera, así como por una baja presión, podría ocasionar lo siguiente en al menos 14 estados:
- Heladas
- Aguaceros fuertes a ligeros
- Descargas eléctricas
- Subidas en el río
- Deslaves
- Encharcamiento e inundaciones en zonas bajas
¿Cuál es el clima para el sábado 6 de diciembre de 2025?
De acuerdo con la SMN, para el sábado 6 de diciembre de 2025 se esperan las siguientes condiciones climáticas:
Lluvias fuertes:
- Colima
- Jalisco
- Michoacán
- Nayarit
Intervalos de chubascos:
- Aguascalientes
- Chiapas
- Durango
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Oaxaca
- Quintana Roo
- Yucatán
- Zacatecas
Lluvias aisladas en:
- Baja California Sur
- Campeche
- Ciudad de México
- Morelos
- Coahuila
- Hidalgo
- Nuevo León
- Puebla
- Querétaro
- San Luis Potosí
- Sinaloa
- Tabasco
- Tamaulipas
- Veracruz
- Tlaxcala
En cuanto a heladas y clima frío, se espera el siguiente pronóstico:
- -10 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango
- -5 °C con heladas: Zonas serranas de Baja California, Estado de México, Puebla, Sonora y Tlaxcala
- Frío entre 0 y 5 grados: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Zacatecas