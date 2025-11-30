Se reporta que el Frente Frío 17 llegará hoy a México, pronostican heladas la madrugada del 30 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el Frente Frío 17 en la zona norte de México, lo que provocará:
- Rachas de viento de 40 a 60 km/hr en el norte, así como el istmo y golfo de Tehuantepec
- Descenso de las temperaturas con posibles heladas
- Lluvias aisladas y probabilidad de formación de torbellinos
Estados en los que pronostican heladas y lluvias por el Frente Frío 17 en México el 30 de noviembre
El domingo 30 de noviembre, se espera que el Frente Frío 17 se desplace sobre el norte y noreste del territorio nacional.
Interactuando con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México y con corriente en chorro polar y subtropical.
Por lo que habrá heladas con temperaturas menores a -5 °C en zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
Mientras que habrá heladas con temperaturas de -5 °C en zonas montañosas de:
- Baja California
- Zacateas
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Los estados que tendrán bajas temperaturas de O a 5°C son:
- Baja California Sur
- Sonora
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Oaxaca
Por su parte, habrá lluvias aisladas y puntuales en:
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
Además de rachas de viento de 40 a 60 km/hr y probabilidad de formación de torbellinos durante la noche en el norte de Coahuila.
La masa de aire polar provocará descenso de temperaturas y viento de componente norte de 20 a 30 km/hr con rachas de 40 a 60 km/hr en las costas de Tamaulipas.