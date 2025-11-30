Se reporta que el Frente Frío 17 llegará hoy a México, pronostican heladas la madrugada del 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció el Frente Frío 17 en la zona norte de México, lo que provocará:

Rachas de viento de 40 a 60 km/hr en el norte, así como el istmo y golfo de Tehuantepec

Descenso de las temperaturas con posibles heladas

Lluvias aisladas y probabilidad de formación de torbellinos

Estados en los que pronostican heladas y lluvias por el Frente Frío 17 en México el 30 de noviembre

El domingo 30 de noviembre, se espera que el Frente Frío 17 se desplace sobre el norte y noreste del territorio nacional.

Interactuando con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del Golfo de México y con corriente en chorro polar y subtropical.

Frente Frío 17 (Carachure Bautista Jesús)

Por lo que habrá heladas con temperaturas menores a -5 °C en zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Mientras que habrá heladas con temperaturas de -5 °C en zonas montañosas de:

Baja California

Zacateas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Los estados que tendrán bajas temperaturas de O a 5°C son:

Baja California Sur

Sonora

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Oaxaca

Por su parte, habrá lluvias aisladas y puntuales en:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Además de rachas de viento de 40 a 60 km/hr y probabilidad de formación de torbellinos durante la noche en el norte de Coahuila.

La masa de aire polar provocará descenso de temperaturas y viento de componente norte de 20 a 30 km/hr con rachas de 40 a 60 km/hr en las costas de Tamaulipas.