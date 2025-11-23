Un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer la lista de estados en los que podría nevar por el paso del Frente Frío 16 este 23 de noviembre de 2025.

De acuerdo con esta dependencia, el Frente Frío 16 recorrerán el noroeste y gradualmente el norte de la República Mexicana, ocasionando:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes

Vientos muy fuertes

Descenso de la temperatura

Caída de nieve y aguanieve

¿En qué estados podría nevar? Pronóstico de clima para el 23 de noviembre de 2025

Para el 23 de noviembre de 2025, el paso del Frente Frío 16 recorrerá el norte y gradualmente el noreste del México, lo que, en interacción con una vaguada polar, ocasionarán posible caída de nieve en:

Baja California

Sonora

No obstante, otras regiones presentarán las siguientes condiciones para el 23 de noviembre de 2025 por el Frente Frío 16:

Chihuahua y Durango: Chubascos y vientos fuertes, con rachas de viento de 80 a 90 km/h

Coahuila: Viento con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en el norte

Sonora: Descenso de las temperaturas y la posible caída de nieve y/o aguanieve durante la madrugada en el norte