¿Huracanes tendrán categoría 6? Tras el impacto de Melissa, especialistas proponen una nueva tipificación para alertar mejor a las personas sobre los daños que podrían ocasionar.

Huracán Melissa se estancó 4 días en Jamaica causando destrozos históricos (EFE)

Muestra de ello fue el impacto que tuvo el huracán Melissa y es que su fuerza aumentó, provocando gran devastación cuanto tocó tierra en Jamaica.

Sin embargo, la jefa científica de The Nature Conservacy, Katharine Hayhoe, advirtió que próximos huracanes podrían ser devastadores y tomar una gran fuerza.

Esto luego de que fenómenos como huracanes, tifones o ciclones obtienen su energía de las aguas cálidas y con el aumento de la temperatura de los océanos se incrementa su intensidad y peligrosidad.

Hasta el momento la categoría 5 es la más alta en la escala Saffir-Simpson, pero especialistas proponen tener una más.

Y es que consideran que este modelo quedó en el pasado y tienden a subestimar la intensidad de los huracanes.

Tener una categoría más precisa como la 6, podrá ayudar a que las personas se preparen mejor ante la fuerza con la que impactará el huracán.

De esta manera no se podrá en riesgo a la población, ya que la categoría 6 implicará una mayor destrucción.

Huracán Erin (Captura de pantalla )

Por esta razón se han presentado huracanes con una mayor fuerza en los últimos años

En conversación para EFE, Katharine Hayhoe explicó que cuando se quema combustibles fósiles, se produce gases de efecto invernadero que calientan el planeta y el océano absorbe el 90% de ese calor adicional.

Esto ha provocado que la velocidad de intensificación de los huracanes se acreciente en los últimos años .

Katharine Hayhoe señaló que en los últimos años los países han sufrido una mayor devastación con los huracanes, pese a que se tiene el mismo número de tormentas tropicales.

Esto se debe a que la mayoría de las tormentas tropicales alcanzan categorías 3, 4 o 5, por el calor en el océano.

Katharine Hayhoe cree que el cambio climático ha impactado por completo en la velocidad con la que los huracanes alcanzan una fuerza mayor.

Es por ello por lo que Katharine Hayhoe pidió bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, o de lo contrario los huracanes van a volverse más destructivos.

Katharine Hayhoe pidió tomar muy enserio la amenaza que representa un huracán y pide tener mejores alarmas, planes de evacuación y adaptación de infraestructuras.