Frases de Luis Donaldo Colosio: Las 5 mejores del discurso épico que tuvo en el Monumento a la Revolución y que siguen vigentes

Un día como hoy, 23 de marzo pero de 1994, fue asesinado en la colonia Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio, a quien se le recuerda por sus discursos y lucha.

Como aquel discurso épico que tuvo lugar en el Monumento a la Revolución el 6 de marzo de 1994, este discurso, según señalan algunas personas, marcó su camino como candidato.

Ese 6 de marzo, el Monumento a la Revolución lucía completamente lleno y al candidato lo vitoreaban y aplaudían, pero también sólo se escuchaba su voz que ante el discurso que pronunciaba, se ganó la atención de todos los presentes.

Debido a que la fuerza de sus palabras e interpretación de ese discurso, desde ese entonces se temía que algo podría pasarle al candidato del PRI.

Este 23 de marzo se conmemoran 28 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en un ambiente tenso y en plena campaña presidencial, fue asesinado justo en el momento que se entonó la canción “La Culebra”.

En su momento, de acuerdo con las autoridades de ese tiempo, su asesino fue un joven llamado Mario Aburto, quién fue sentenciado hasta 42 años de prisión por ese crimen.

Ahora en 2022, el presunto asesino de Luis Donaldo Colsio está en búsqueda de la libertad, después de que asegura que fue torturado para aceptar su responsabilidad en la muerte del candidato del PRI.

En tanto, el caso de Mario Aburto sigue en estudio de las autoridades del actual gobierno, para determinar sus responsabilidades, así como su salud, aunque por ahora no se ha dado una resolución fija.

Pero, ahora, un juez federal aceptó la promoción del amparo impuesto por Mario Aburto denunciando su caso de tortura por el caso Colosio.

En aquel discurso épico que tuvo en el Monumento a la Revolución del 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio pronunció diversas frases que hasta ahora siguen vigentes, a continuación te las presentamos:

“¡México no quiere aventuras políticas!. ¡México no quiere saltos al vacío!. ¡México no quiere retrocesos a esquemas que ya estuvieron en el poder y probaron ser ineficaces!. ¡México quiere democracia pero rechaza su perversión: la demagogia!