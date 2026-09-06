El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama informó que FOVISSSTE ha beneficiado a 326 mil personas en todo el país mediante liquidaciones, condonaciones y otros apoyos para resolver créditos de vivienda problemáticos.

Durante la entrega de 519 constancias de finiquito a personas acreditadas del FOVISSSTE en la Ciudad de México, el director del ISSSTE, Martí Batres señaló que estos apoyos forman parte del Programa de Justicia Social.

Sus deudas están canceladas, sus deudas están terminadas. El FOVISSSTE se hizo para el trabajador, la trabajadora. (...) Hoy se les entrega su vivienda. Eso es lo más importante de todo, ya son dueños de su vivienda a partir de este momento. (...) Se trataba de rescatar al FOVISSSTE y se está logrando. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

FOVISSSTE condona deudas a 326 mil personas. (cortesía )

FOVISSSTE atiende créditos con deudas impagables

El director del ISSSTE, Martí Batres explicó que al inicio de la administración se encontraron 800 mil créditos vigentes en el FOVISSSTE, de los cuales 400 mil presentaban algún tipo de problemática, muchos de ellos con deudas impagables. A la fecha, 326 mil personas han recibido apoyos para resolver su situación crediticia, mientras que las 74 mil restantes continuarán siendo atendidas.

Encontramos que aquí, en FOVISSSTE, de los 800 mil créditos, 400 mil tenían problemas y muchos de ellos eran francamente impagables. En este momento se ha ayudado ya a poco más de 326 mil, o sea, nos quedan todavía 74 mil a los que vamos a ayudar también con condonaciones. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

La entrega de 519 constancias de finiquito benefició a habitantes de las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza. Mediante el Programa de Justicia Social, se condonaron deudas de hasta un millón 200 mil pesos.

FOVISSSTE retomará construcción de vivienda después de 34 años

La transformación del FOVISSSTE también contempla recuperar su vocación para construir vivienda, por lo que el director del ISSSTE, Martí Batres indicó que, después de 34 años, el Fondo retomará esta tarea con la edificación de 200 mil viviendas en todo el país, como parte de las acciones del Segundo Piso de la Cuarta Transformación. Además, señaló que cada conjunto habitacional contará con una tienda SUPERISSSTE.

Por su parte, la vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado Meza, destacó que la entrega de constancias de finiquito busca brindar certeza sobre el patrimonio de las personas acreditadas y se complementa con la nueva etapa de construcción de vivienda.

Recuperamos una atribución fundamental para que el precio de la vivienda sea asequible. Construir vivienda para sus trabajadores, que sea vivienda barata, segura, que esté habitable, que esté bien organizada. Esa es la tarea que acabamos de recobrar en semanas pasadas gracias a esta iniciativa de nuestra Presidenta. (...) Este programa estará dirigido para las personas que tienen los menores ingresos, nos interesa que las y los trabajadores tengan acceso a este derecho social de la vivienda adecuada. Jabnely Maldonado Meza, vocal ejecutiva del FOVISSSTE

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado señaló que la nueva etapa de construcción tiene como objetivo garantizar el acceso de las y los trabajadores a una vivienda digna y asequible, con un enfoque de bienestar social.

Al evento también asistieron el director de Oficinas de Representación, Rodrigo Ávila Carrasco, ; Dunia Ludlow Deloya, directora de SUPERISSSTE; y Víctor Manuel Torres Olivares, secretario de la Junta Directiva del ISSSTE.

Con estas acciones, el ISSSTE avanza en la política de justicia social y bienestar impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y brindar certeza sobre el patrimonio de las y los trabajadores.