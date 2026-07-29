A pocos días del asesinato del periodista Alejandro Leyva, su colega Jaqueline Robles denunció que sujetos a bordo de un vehículo sin placas tomaron fotografías de su casa en Oaxaca.

Tras la denuncia, la Fiscalía General del Estado informó que la periodista Jaqueline Robles ya se encuentra bajo un protocolo especializado de protección para periodistas y defensores de derechos humanos.

Las autoridades aseguraron que se activaron canales de atención directa y una investigación inmediata para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de Jaqueline Robles.

Fiscalía de Oaxaca ya atiende la denuncia de la periodista Jaqueline Robles

La periodista Jaqueline Robles denunció que sujetos tomaban fotos a su casa, en un contexto del asesinato de Alejandro Leyva y del incremento en el número de asesinatos de periodistas en México.

Ahora, tras la denuncia que Robles evidenció con fotografías de los sujetos a abordo de un Tsuru plateado, la FGE de Oaxaca informó que la periodista ya está bajo un protocolo de protección.

Auto que ejercía vigilancia a la casa de la periodista Jaqueline Robles. (Especial)

Con un comunicado, la Fiscalía encabezada por José Bernardo Rodríguez, detalló que Jaqueline Robles presentó la denuncia correspondiente, por lo que de forma “inmediata” comenzaron las labores en protección de la periodista.

Estos mecanismos incluyen “canales de atención directa” con Robles, además de la investigación sobre los hechos que denunció y así determinar “las circunstancias en que ocurrieron”.

“La FGEO dictó las medidas de protección correspondientes y estableció los canales de atención directa para la víctima, al tiempo que desarrolla los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron”. Fiscalía de Oaxaca.

La Fiscalía recordó que actúan conforme a los protocolos especializados para periodistas y defensores de derechos humanos con “apego a estándares nacionales e internacionales”.