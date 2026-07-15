El presunto feminicida de Diana Marina López Mérida, identificado como Fernando “N”, murió tras un posible suicidio, según confirmó el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

“Les confirmo que esta persona, el probable responsable, se encuentra sin vida” Federico Fernández Montañez. Titular de la Fiscalía de Coahuila

El sujeto había huido tras el feminicidio ocurrido el 6 de julio de 2026 en Saltillo y fue localizado el 9 de julio en Amecameca, Estado de México, donde se resistió a la detención.

La fiscalía de Coahuila descartó que haya sido abatido y señaló que la investigación continuará en el Estado de México.

Confirma que el presunto feminicida de Diana Marina está muerto; investigaciones apuntan posible suicidio

El 9 de julio de 2026, Fernando “N” fue localizado por autoridades del Estado de México, Coahuila, CDMX y federales, al interior de un domicilio particular en el municipio de Amecameca.

Al ser descubierto, el individuo acusado por ser el presunto feminicida de Diana Marina, se negó a identificarse y trató de huir, por lo que se inició una persecución que derivó en su muerte.

Sobre lo ocurrido, el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó el martes 14 de julio, la muerte del sujeto de quien dijo, se presume que cometió suicidio.

“Lo que les puedo informar hasta este momento es que se trata de un suicidio, no de un abatimiento” Federico Fernández Montañez. Titular de la Fiscalía de Coahuila

El funcionario estatal señaló que se pudo corroborar la muerte del presunto feminicida y de momento se ha descartado que haya sido abatido como había trascendido en versiones extraoficiales.

Tras indicar que se confirmó la muerte gracias a la coordinación con autoridades del Estado de México, explicó que la fiscalía mexiquense concluirá las indagatorias por que en esa entidad ocurrieron los hechos.

Muere el presunto feminicida de Diana Marina (Michelle Rojas)

Autoridades buscaban al presunto feminicida de Diana Marina

El 6 de julio de 2026, Diana Marina López Mérida fue hallada sin vida en su domicilio de la colonia Santa Bárbara, Saltillo, Coahuila, tras ser víctima de estrangulamiento.

Tras el feminicidio, el principal sospechoso, Fernando “N”, huyó de Coahuila, iniciándose una búsqueda coordinada por la Fiscalía estatal con apoyo de autoridades federales y del Estado de México.

El 9 de julio, Fernando “N” fue ubicado en Amecameca, Estado de México, donde se ocultaba en la vivienda de un conocido y al ser descubierto se resistió a la detención.

Versiones señalan que el sujeto que era pareja de Diana Marina, recibió atención médica por heridas de arma de fuego, sobre las que la fiscalía de Coahuila indicó que habría realizado él mismo para cometer suicidio.