El Gabinete de Seguridad informó la apertura de una carpeta de investigación por agresiones en Mochitlán y Quechultenango, por parte de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

A su vez, el Gabinete de Seguridad confirmó que la agresión a elementos de la Guardia Nacional, por lo que colaboran con las autoridades de Guerrero para dar con los responsables.

Que de acuerdo con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, dejaron un saldo de tres elementos heridos, así como dos civiles, todos estables.

Fiscalía de Guerrero inicia investigación por agresiones en Mochitlán y Quechultenango

La tarde de este viernes 18 de septiembre, el Gabinete de Seguridad informó la apertura de carpetas de investigación por agresiones en Mochitlán y Quechultenango.

En seguimiento de los hechos registrados en Mochitlán y Quechultenango, el Gabinete de Seguridad mencionó que trabaja con la Fiscalía de Guerrero para dar con los responsables.

Ya que explica, los hombres encapuchados habrían agredido a ocho integrantes de la Guardia Nacional y la Policía Estatal en dos hechos diferentes, en Mochitlán y Quechultenango.

Además de lesionar a dos civiles -de quienes no dieron detalles- más los daños a tres vehículos oficiales, de los cuales uno habría sido quemado, acorde con los reportes de medios.

Por lo mismo, el Gabinete de Seguridad mantiene trabajo coordinado para esclarecer los hechos y fortalecer las condiciones de seguridad en Mochitlán y Quechultenango.

Fiscalía abre carpetas de investigación por agresiones en Mochitlán y Quechultenango (Captura de pantalla)

Sedena explica conflicto en Mochitlán y Quechultenango, Guerrero

En conferencia de prensa, el titular de la Sedena explicó el conflicto en Mochitlán y Quechultenango que habría iniciado alrededor de las 10:00 horas tras un patrullaje.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, al menos 60 personas impidieron el acceso a la base de elementos y rodearon la base en Quechultenango, en un primer hecho.

Sin embargo, en Mochitlán otro cuerpo de elementos iba a marchar hacia Quechultenango, sin embargo, fueron rodeado por un segundo grupo de personas.

Fue en Mochitlán en donde un elemento, el comandante de mando resultó lesionado tras recibir un machetazo, debido a la confrontación que dejó otros dos heridos.