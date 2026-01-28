​En la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor, recibimos diariamente a personas que han decidido aplicar la llamada “estrategia del tiempo”: esperar pasivamente a que pasen los años para que sus registros negativos desaparezcan del buró de crédito. Como expertos en la materia, es nuestra responsabilidad advertir que esta decisión suele basarse en mitos que ponen en riesgo tu estabilidad, tu patrimonio y tu tranquilidad legal.

​El espejismo del score y el costo de la desinformación

​El primer gran golpe para quien decide simplemente esperar es el daño reputacional. Aunque la mancha de la deuda desaparezca visualmente del reporte tras el plazo legal, el score crediticio queda devastado. Al no haber tenido actividad crediticia positiva, el sistema te califica como un “fantasma financiero” de alto riesgo.

​Si intentas solicitar un crédito nuevo, la realidad será estrepitosa: líneas de crédito mínimas —apenas unos pocos miles de pesos— y tasas de interés castigadas que pueden duplicar o triplicar las de un cliente cumplido.

​“Es que me dijo mi compadre que me esperara a que la borren, que no pasa nada”. En la ONDD hemos visto cómo este tipo de consejos de pasillo destruyen vidas financieras. Hacerle caso a estas “recomendaciones” sale más caro que la deuda original. Mientras el “compadre” habla desde la ignorancia, es el deudor quien enfrenta consecuencias legales reales. Las leyendas urbanas financieras no pagan facturas, solo prolongan la agonía.

​La deuda no muere: el peligro de las adquirentes y la vía judicial

​Es fundamental entender que la eliminación de un registro en buró no extingue la obligación legal de pago. La deuda sigue viva y evolucionando. Mientras tú esperas, tu contrato puede seguir dos caminos sumamente peligrosos:

​1. Venta a adquirentes de cartera

​El banco puede vender tu deuda a empresas conocidas como adquirentes de cartera vencida. Para estas empresas, tu deuda es una inversión que deben recuperar con ganancia, lo que las vuelve mucho más agresivas que cualquier banco.

Al comprar la deuda, la adquirente tiene el derecho de reportarla nuevamente ante el buró de crédito como una cuenta nueva. Esto implica años y años adicionales de mala calificación.

​Intereses y desprotección: la deuda llegará mucho más elevada por la acumulación de intereses moratorios. Además, negociar con ellas es riesgoso, ya que, al no ser instituciones bancarias, muchas no están reguladas por la CONDUSEF, dejándote en un estado de vulnerabilidad si no cuentas con asesoría experta.

​2. La demanda judicial

​Si el banco o la adquirente consideran que el monto lo justifica, pueden iniciar un proceso mercantil para exigir el pago por la vía judicial.

​La marca de juicio: di esto ocurre, además del estrés legal y el riesgo de embargo, aparecerá un nuevo registro en tu buró de crédito, pero ahora con una clave específica que indica que existe un proceso judicial contra el deudor. Esta es una de las manchas más graves y difíciles de remover, sepultando cualquier posibilidad de crédito por mucho tiempo.

​La solución real: negociar y extinguir

​Para obtener una verdadera tranquilidad, no se debe huir del calendario, sino extinguir la obligación legal de forma definitiva. Desde la ONDD recomendamos:

​Acércate al acreedor.

No ignores el problema; busca canales de comunicación, pero siempre con respaldo legal.

​Busca una quita.

Si tu capacidad económica es limitada, la negociación de una quita (descuento) es la mejor opción. Una deuda liquidada mediante una quita queda legalmente extinta, lo que significa que ya no podrá ser vendida a adquirentes ni ser objeto de demandas futuras.

​Asesoría profesional: como el máximo exponente en México en la defensa del deudor, la Organización Nacional de la Defensa Del Deudor te ofrece la guía necesaria para que este proceso se haga bajo contrato y con la seguridad de que tu historial realmente sanará.

​Conclusión: la libertad financiera no se consigue escuchando consejos de pasillo ni esperando a que el tiempo “limpie” tu pasado. Se consigue enfrentando la deuda con estrategia y logrando su extinción legal.