La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) prevé una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos por el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, que inicia el 31 de agosto.

Con un gasto promedio estimado de 6 mil 44 pesos por estudiante, el ingreso de 34.9 millones de alumnos desde educación básica hasta superior impulsará el consumo de útiles y uniformes.

Para apoyar a familias y pequeños negocios, la Concanaco organiza ferias en 33 ciudades de México antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Será de 144 mil 450 mdp la derrama económica por el regreso a clases, dice la Concanaco Servytur

El lunes 31 de agosto inicia un nuevo ciclo escolar de la SEP 2026-2027 en México, lo que prevé el ingreso de al menos 34.9 millones de estudiantes de educación básica a educación superior.

Esto, según la Concanaco Servytur, llevará a tener una derrama económica de 144 mil 450 mdp, por la compra de útiles escolares y uniformes.

Desglosando la cantidad de alumnos que volverán a clases, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur en entrevista con El Heraldo, informó que la mayor cantidad de estudiantes que estarán en el regreso a clases corresponde a los de educación básica con 23.9 millones.

Posteriormente, alumnos de media superior y superior tienen 5.5 millones cada una.

Ante ello y subrayando que los gastos dependen de la escuela y el nivel de estudios de los estudiantes, se estima un gasto promedio de 6 mil 44 pesos por alumnos.

Gracias a la derrama económica de 144 mil 450 mdp, Concanaco Servytur prevé un incremento del 7% conforme al ciclo escolar anterior.

Concanaco Servytur organiza ferias por el regreso a clases

Por el regreso a clases y sabiendo el gasto que representa por alumnos para las familias, la Concanaco Servytur organizó ferias en 33 ciudades en donde brinda un apoyo mutuo a los mexicanos.

Además de apoyar la economía de las familias con estudiantes, las ferias de la Concanaco Servytur buscan ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ingresos en este regreso a clases.

Las 33 ferias de la Concanaco Servytur por el regreso a clases están localizadas en: