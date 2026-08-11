La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) prevé una derrama económica de 144 mil 450 millones de pesos por el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP, que inicia el 31 de agosto.

Con un gasto promedio estimado de 6 mil 44 pesos por estudiante, el ingreso de 34.9 millones de alumnos desde educación básica hasta superior impulsará el consumo de útiles y uniformes.

Para apoyar a familias y pequeños negocios, la Concanaco organiza ferias en 33 ciudades de México antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Será de 144 mil 450 mdp la derrama económica por el regreso a clases, dice la Concanaco Servytur

El lunes 31 de agosto inicia un nuevo ciclo escolar de la SEP 2026-2027 en México, lo que prevé el ingreso de al menos 34.9 millones de estudiantes de educación básica a educación superior.

Esto, según la Concanaco Servytur, llevará a tener una derrama económica de 144 mil 450 mdp, por la compra de útiles escolares y uniformes.

Desglosando la cantidad de alumnos que volverán a clases, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur en entrevista con El Heraldo, informó que la mayor cantidad de estudiantes que estarán en el regreso a clases corresponde a los de educación básica con 23.9 millones.

Posteriormente, alumnos de media superior y superior tienen 5.5 millones cada una.

Ante ello y subrayando que los gastos dependen de la escuela y el nivel de estudios de los estudiantes, se estima un gasto promedio de 6 mil 44 pesos por alumnos.

Gracias a la derrama económica de 144 mil 450 mdp, Concanaco Servytur prevé un incremento del 7% conforme al ciclo escolar anterior.

Concanaco Servytur organiza ferias por el regreso a clases

Por el regreso a clases y sabiendo el gasto que representa por alumnos para las familias, la Concanaco Servytur organizó ferias en 33 ciudades en donde brinda un apoyo mutuo a los mexicanos.

Además de apoyar la economía de las familias con estudiantes, las ferias de la Concanaco Servytur buscan ayudar a los pequeños negocios a incrementar sus ingresos en este regreso a clases.

Las 33 ferias de la Concanaco Servytur por el regreso a clases están localizadas en:

  1. Aguascalientes
  2. Mexicali
  3. La Paz
  4. Los Cabos
  5. Monclova
  6. Chihuahua
  7. Durango
  8. Irapuato
  9. León
  10. Pachuca
  11. Atotonilco
  12. Uruapan
  13. Tepic
  14. Allende
  15. Monterrey
  16. San Martín Texmelucan
  17. Querétaro
  18. Chetumal
  19. Tamazunchale
  20. Culiacán
  21. Guasave
  22. Los Monchis
  23. Ciudad Obregón
  24. Hermosillo
  25. Ciudad Victoria
  26. Nuevo Laredo
  27. Reynosa
  28. Las Choapas
  29. Orizaba
  30. Veracruz
  31. Xalapa
  32. Zacatecas
  33. Estado de México