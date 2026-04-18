La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado formalmente ante las autoridades de Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong.

Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, fue detenida el 25 de marzo de 2026 en El Paso, Texas, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

FGR pide a Estados Unidos la deportación de Bertha Olga Gómez Fong

La FGR presentó oficialmente la solicitud para que Bertha Olga Gómez Fong sea deportada a México por parte de las autoridades de Estados Unidos.

La esposa de César Duarte es señalada por su probable responsabilidad en delitos de peculado agravado y robo, presuntamente cometidos mientras fungía como titular del DIF Chihuahua durante el periodo de 2010 a 2016.

Detienen en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte (Especial)

Actualmente, Gómez Fong permanece bajo custodia del ICE en un centro de detención en El Paso, Texas, en tanto las autoridades estadounidenses definen su situación legal.

FGR mantiene órdenes de aprehensión vigentes contra Bertha Olga Gómez Fong

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Robles, confirmó que el procedimiento para deportar a Bertha Olga Gómez Fong se canalizó a través de la oficina de Interpol México.

Esto toda vez que la FGR da seguimiento a las dos órdenes de aprehensión vigentes que mantiene la esposa de César Duarte en la entidad norteña.

Aunque su detención respondió estrictamente a infracciones de carácter migratorio en Estados Unidos, el gobierno de México busca asegurar su comparecencia ante los tribunales mediante una entrega controlada.

Se espera que Estados Unidos responda pronto a esta solicitud, para conocer si Bertha Olga Gómez Fong continuará con los procesos penales pendientes en su contra en territorio nacional.