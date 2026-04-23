La empresaria Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte, fue detenida nuevamente en El Paso, Texas, por autoridades migratorias.

La detención de Gómez Fong ocurrió días después de que un juez autorizara que su proceso migratorio continuara bajo arraigo domiciliario en territorio estadounidense.

De acuerdo con información cercana al caso, agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron el arresto en seguimiento al procedimiento iniciado el pasado 25 de marzo.

ICE mantiene bajo custodia a Bertha Olga Gómez Fong por proceso migratorio en Estados Unidos

Tras su detención, Gómez Fong fue trasladada a oficinas del ICE en El Paso, donde permanecerá bajo custodia mientras un juez define su situación legal.

La nueva aprehensión está relacionada directamente con el mismo proceso migratorio por el que fue detenida previamente, y no con investigaciones abiertas en México.

FGR inicia deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte (Michelle Rojas)

En su primera detención, la empresaria permaneció más de 10 días en un centro de procesamiento cercano al aeropuerto internacional de El Paso.

Posteriormente, un juez ordenó su liberación, permitiendo que continuara el proceso bajo supervisión, medida que fue modificada con su reciente reaprehensión.

Familiares de Bertha Olga Gómez Fong señalaron que el caso no está vinculado con las carpetas de investigación abiertas en Chihuahua por presuntos delitos de peculado y robo.

Asimismo, autoridades estatales indicaron que cualquier proceso de extradición deberá ser gestionado por la FGR ante el gobierno de Estados Unidos.

El caso continúa en desarrollo mientras se define la situación migratoria de Bertha Olga Gómez Fong y su posible impacto en otros procesos legales en curso.