FGR inicia deportación de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que inició el proceso para concretar la deportación controlada a México de Bertha Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte.

Cabe recordar que Bertha Bertha Olga Gómez Fong fue detenida el miércoles 25 de marzo de 2026 en la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos, por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

FGR busca deportación de Bertha Olga Gómez Fong; Fiscalía de Chihuahua buscaría a la esposa de César Duarte

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la FGR informó el jueves 26 de marzo de 2026 que ya lleva a cabo los procesos necesarios para lograr la deportación a México de Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte.

Según precisaron, la detención de la expresidenta del DIF Chihuahua en Estados Unidos no corresponde a ninguna petición formal presentada por la propia FGR.

Sin embargo, aseguraron que una vez se confirmó su detención en Texas por agentes de ICE, la FGR recibió de la Fiscalía de Chihuahua, a través de la Interpol, una orden de presentación contra Gómez Fong.

Esto debido a que la Fiscalía estatal lleva a cabo diversas investigaciones en su contra por su presunta participación en el delito de lavado de dinero junto a César Duarte.

Los primeros reportes señalan que Bertha Olga Gómez Fong fue detenida en un fraccionamiento privado por ICE por presuntos problemas migratorios, sin que la propia autoridad haya especificado en verdadero motivo.

Hasta el momento la expresidenta del DIF Chihuahua permanecería detenida en un centro de procesamiento de ICE en El Paso, Texas, a la espera de que las autoridades de Estados Unidos definen su situación legal o si procede la solicitud para que sea deportada a México.