La Fiscalía General de la República (FGR) compartió que ya ha solicitado la extradición de Inés Gómez Mont a México ante las tres órdenes de aprehensión que pesan en su contra.

“Dado el desplazamiento de Inés ‘N’, la FGR ya solicitó formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España” FGR

La FGR recordó que Inés Gómez Mont huyó del país debido a las acusaciones que pesan en su contra por lo que han realizado las actuaciones necesarias para presentarla ante la justicia.

FGR solicita extradición de Inés Gómez Mont a España

La FGR solicitó la extradición de Inés Gómez Mont a España, quien es acusada en México por los delitos de:

delincuencia organizada

operaciones con recursos de procedencia ilícita

posible defraudación fiscal equiparada

La fiscalía recordó que Inés Gómez Mont fue detenida en Florida, Estados Unidos, “por cuestiones migratorias; sin embargo, dicho país autorizó su solicitud de su deportación a España debido a que ingresó con un pasaporte de dicho país.

Asimismo, confirmó que su arribo a Madrid llegó el pasado martes 24 de noviembre, por lo que inició con los trámites para solicitar la extradición de la ex conductora, quien tiene 4 años prófuga de la justicia.

Por otra parte, recordó que en septiembre de 2026 la Interpol decidió bajar de sus registros la Ficha Roja que se había emitido contra Gómez Mont, por lo que no fue detenida cuando llegó a España.

“Desde que Inés ‘N’ huyó del país, la Fiscalía General de la República ha realizado las actuaciones necesarias para presentará ante la justicia, conforme a derecho y en apego al debido proceso, a efecto de que sea la autoridad judicial de nuestro país quien determine su situación jurídica” FGR