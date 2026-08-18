La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en acciones por separado, logró llevar a proceso a cinco presuntos integrantes de Los Delta, célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

" (FGR) llevó a proceso a Erick “N”, Jeremy “N”, Jesús “N”, Genaro “N” y Ángel “N”, a quienes posiblemente se les relaciona con una organización criminal" FGR

Así lo dio a conocer la dependencia federal por medio de un comunicado en el que explicó los hechos por los que los cinco sujetos fueron detenidos y vinculados a proceso.

De la misma forma, la FGR apuntó que a pesar de que los imputados fueron asegurados en acciones por separado, todos fueron trasladados al penal de Puente Grande en Jalisco.

FGR consigue llevar a proceso a cinco presuntos operadores de Los Delta

Un grupo de cinco sujetos a los que se les señala por ser presuntos integrantes de Los Deltas, célula criminal adscrita al CJNG, fueron detenidos y llevados a proceso por la FGR.

De acuerdo con lo reportado por la fiscalía federal, los cinco imputados por diversos delitos que fueron asegurados en acciones por separado, responden a los siguientes nombres:

Erick “N”

Jeremy “N”

Jesús “N”

Genaro “N”

Ángel “N”

En el comunicado, la FGR explicó que Erick “N” es señalado por el presunto delito de acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En cuanto a los otros 4 presuntos integrantes de Los Deltas, destacó que se les vinculó a proceso por su posible participación en el acopio de armas de fuego de uso exclusivo y por posesión de ketamina.

Cinco presuntos integrantes de Los Delta fueron llevados a proceso (Especial)

Presuntos integrantes de Los Delta están en prisión preventiva

Al informar sobre la vinculación a proceso de los cinco presuntos integrantes de Los Delta, la FGR resaltó que tras ser detenidos, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial.

En torno a Erick “N”, la fiscalía sostuvo que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

Detenidos (Cortesía)

En cuanto a los otros cuatro, destacó que también se les fijó la prisión preventiva oficiosa, pero se determinó imponer tres meses de plazo para el cierre de investigación.

Cabe destacar que reportes de inteligencia refieren que Los Delta son una “célula de élite” del CJNG y principal brazo armado reconocida por recurrir a extrema violencia y el uso de tácticas paramilitares.