Sentencian hasta con 18 años de prisión a integrantes del CJNG

Al menos 19 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron sentenciados hasta con 18 años de prisión tras confirmarse su participación en actividades delictivas en el estado de Jalisco.

Los imputados fueron detenidos en noviembre de 2022 tras participar en un enfrentamiento armado con elementos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional en la colonia colonia Mismaloya, municipio de Tizapán El Alto, en Jalisco.

19 integrantes del CJNG fueron condenados a más de 15 años de prisión; cumplirán su condena en Puente Grande, Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un Tribunal de Enjuiciamiento sentenció con hasta 18 años de prisión a un total de 19 integrantes del CJNG.

Puntualmente, 12 integrantes del CJNG recibieron una condena de 18 años, mientras que 7 de ellos fueron condenados a 16 años de prisión.

Lo anterior, luego de que las pruebas presentadas permitieran a las autoridades acreditar su culpabilidad por los delitos de:

acopio de armas de fuego

posesión de cartuchos y cargadores útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas

asociación delictuosa

La resolución judicial pone fin a un proceso judicial iniciado en 2022, reafirmando las acciones legales contra células criminales de alta peligrosidad en la región occidente del país.

Al momento de su captura, a los criminales les fueron asegurados un total de:

28 armas de fuego largas de diversos calibres de uso exclusivo de las fuerzas armadas

2 mil 470 cartuchos útiles

18 chalecos balísticos

12 placas balísticas

accesorio para arma de fuego

tres camionetas, una con blindaje tipo artesanal

dos motocicletas

un vehículo

Con ello, los 19 integrantes del CJNG permanecerán recluidos y cumplirán con su condena en el penal de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco.