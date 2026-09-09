Equipos de cómputo, celulares y memorias USB que fueron asegurados tras cateo en el Colegio Tonallí, al sur de Monterrey, aún se encuentran bajo análisis por el área de inteligencia de la Fiscalía de Nuevo León.

Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia, explicó que el contenido de los dispositivos electrónicos se analiza minuciosamente para determinar si existe información que pueda aportar nuevos elementos a la investigación por presuntos delitos sexuales y trata de personas.

“Hasta este momento es precisamente lo que se está buscando en el análisis de estos objetos”, indicó. Alejandro Carlín Balboa, vicefiscal de Control y Desarrollo en la Procuración de Justicia.

En conferencia de prensa, el vicefiscal indicó que una vez que concluya el análisis se determinará si hay delito que perseguir, de ser el caso, se procederá a la detención de un docente del Colegio Tonallí por presunta pornografía infantil.

De momento, no hay detenidos y tampoco se han identificado nuevos implicados y/o sospechosos.

Docente del Colegio Tonallí bajo investigación por pornografía infantil

La Fiscalía de Nuevo León mantiene abierta la carpeta de investigación sobre el operativo que tuvo lugar el pasado 25 de agosto de 2026.

Aquel día, agentes ministeriales y peritos catearon el Colegio Tonallí, ubicado en la calle Acueducto San Francisco en la comunidad de El Uro, al sur de Monterrey, Nuevo León.

La diligencia judicial se realizó tras una denuncia presentada en contra de un docente del plantel educativo por un caso de pornografía infantil.

Catean Colegio Tonallí en Nuevo León por investigación de presunta trata de personas (@revistacodigo21 / X )

Paralelamente se ejecutó un segundo cateo relacionado con la misma carpeta de investigación.

Se inspeccionó una vivienda en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez, en el municipio de San Nicolás de los Garza. Propiedad del maestro señalado.

La investigación se concentra en el análisis de los dispositivos electrónicos asegurados. Una vez concluido el proceso, la Fiscalía de Nuevo León informará sobre los avances.