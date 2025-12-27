Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Federal de Morelos, destacó la coordinación con autoridades estatales para detener a Jesús Alberto Caballero, excolaborador de Genaro García Luna.

En un boletín oficial, se informó que la detención de Jesús Alberto Caballero ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en Cuernavaca, Morelos como resultado de los trabajos de inteligencia encabezados por la FGR.

En específico, al excolaborador de Genaro García Luna se le acusa por los delitos de:

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Delincuencia organizada

Peculado

Será reservada la información sobre la investigación del excolaborador de García Luna, adelanta Ulises Lara

Momentos después de su detención, la FGR informó que Jesús Alberto Caballero fue puesto a disposición de una autoridad judicial con en el penal del Altiplano, donde el Ministerio Público pedirá la audiencia inicial.

Jesús Alberto Caballero, (FGR )

Al respecto, Ulises Lara destacó la colaboración de la Fiscalía de Morelos y las autoridades estatales para detener al exfuncionario de la extinta Policía Federal, ligado al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna.

Mencionó que mientras continue la investigación, no podría revelar si hay más cómplices de Jesús Alberto Caballero o si más personas están siendo investigadas en Morelos.

Es de precisar que Jesús Alberto Caballero está acusado de desviar recursos del sistema penitenciario entre el 2013 y 2015, con el fin de destinarlo a empresas ligadas a Genaro García Luna en el sexenio de Felipe Calderón.