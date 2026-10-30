La Fiscalía General de la República (FGR) confirma la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos y confirma la orden de aprehensión en su contra por defraudación fiscal.

La FGR informa que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos de América, este día, en Miami, fue asegurada Inés ’N’, quien cuenta con una orden de aprehensión Fiscalía General de la República (FGR)

El viernes 30 de octubre fue detenida Inés Gómez Mont, quien es prófuga de la justicia desde 2021 y está relacionada con los delitos de:

Delincuencia organizada

Peculado

Lavado de dinero

FGR confirma la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos

Inés Gómez Mont fue detenida en Florida tras 5 años prófuga de la justicia mexicana y la FGR confirmó la detención de la conductora de 43 años de edad.

El Gobierno de Estados Unidos informó a la FGR sobre la detención de Inés Gómez Mont, quien es buscada por las autoridades de México desde 2021.

La FGR refirió que Inés Gómez Mont tiene una orden de aprehensión por el delito de defraudación fiscal equiparada.

FGR confirma la detención de Inés Gómez Mont en Estados Unidos (X/@FGRMexico)

La institución prometió revelar más detalles sobre la detención de Inés Gómez Mont, pero no refirieron si solicitarán la extradición de la conductora.

Inés Gómez Mont no aparece en el registro público de personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, por lo que su detención no estaría relacionada con su estatus migratorio.

¿De qué acusan a Inés Gómez Mont? Tiene una orden de aprehensión vigente

Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga son señalados de recibir dinero público mediante empresas que obtuvieron contratos federales.

La FGR señala a la conductora y su esposa de estar relacionados con una red de corrupción que usó empresas para obtener recursos destinados a servicios de seguridad y centro penitenciarios.

Dichos contratos desviaron 2 mil 950 millones de pesos e Inés Gómez Mont recibió alrededor de 14 millones 843 mil 816 pesos, los cuales provenían de dos empresas.

Inés Gómez Mont y Víctor Álvzrez Puga tenía activa una ficha roja de Interpol, la cual fue retirada en 2026.