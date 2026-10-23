Galilea Montijo, quien es amiga de Inés Gómez Mont desde 2008, habló de la faceta poco conocida de la exconductora.

Frente a diversos medios de comunicación, la conductora del Programa Hoy, reconoció que Inés Gómez Mont, quien se ha mantenido alejada de la vida pública debido a los señalamientos legales que enfrenta junto con su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tiene talento para la escritura.

“Eso es algo que nadie sabe, pero ella siempre ha escrito. De hecho, tiene varios libros para niños muy bonitos”, dijo. Galilea Montijo

Consciente de que días atrás, la ahora novelista -de 43 años- lanzó su primer thriller policiaco titulado “Ley de Fuego”, la conductora afirmó que se sumergirá a la historia en cuanto el impreso llegue a sus manos.

“Pues si me llega, claro” Galilea Montijo

Galilea Montijo evita hablar de los problemas legales de Inés Gómez Mont

Ante los cuestionamientos sobre la situación jurídica de Inés Gómez Mont, Galilea Montijo -de 53 años- optó por guardar silencio.

“Yo no puedo hablar del tema porque no sé nada, solamente te puedo decir que es una persona que quiero muchísimo” Galilea Montijo

Su declaración no bastó para que reporteros dieran por terminado el tema. Como era de esperarse fue interrogada sobre la cancelación de las fichas rojas emitidas por la Interpool contra el reconocido matrimonio, proceso que dijo desconocer.

“No tengo idea, porque aparte no sé nada de eso. No sé ni de qué me hablas para que me entiendas” Galilea Montijo

Galilea Montijo (Instagram/@galileamontijo)

Galilea Montijo no se va de Hoy

En otros temas, Galilea Montijo aprovechó las cámaras para desmentir que en los próximos meses saldrá del programa Hoy.

Aclaró que los rumores surgieron por una broma que hizo mientras hablaba de Jesse & Joy.

“Yo me reí en la mañana. Lo dije por lo de Jesse y Joy. Les dije: ‘Oigan, pues no está mal que a veces los ciclos se cierren. Como yo si me voy en enero’. No, claro que no”, aclaró. Galilea Montijo

Señaló que aunque desconoce cuánto tiempo más estará en el matutino, desea que sean muchos años puesto que Televisa, es su casa y no se ve fuera de ella.

Galilea Montijo no descarta contraer matrimonio con Isaac Moreno

En su encuentro con la prensa, Galilea Montejo en todo momento se mostró accesible, tanto que habló de su vida amorosa. La conductora confesó que no descarta casarse con Isaac Moreno, de quien se encuentra profundamente enamorada.

“No tenemos fecha, pero es una relación estable y linda. Estoy muy enamorada, contenta y, sobre todo, tranquila” Galilea Montijo

Aunque no hay planes de boda, la propia habló de la posibilidad de celebrarla en la playa o en un jardín. Entre sus opciones está Acapulco y las Islas Canarias.

Asegura que de realizarse, la prensa mexicana estará invitada.