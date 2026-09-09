El contralmirante Fernando Farías Laguna insiste en que no existen pruebas en su contra, pese a los 30 tomos que integran la carpeta de investigación en su contra, aseguró su esposa, Mónica Gámez, tras visitarlo en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Durante una entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, Mónica Gámez compartió el mensaje que le transmitió su esposo durante su visita y aseguró que Fernando Farías Laguna sostiene que, tras revisar la carpeta de investigación, no encontró pruebas que acrediten las acusaciones en su contra.

De acuerdo con su esposa, el contralmirante considera que las pruebas que pretenden atribuirle son “fabricadas y falsas”, además de carecer de fundamento.

“Mi esposo me lo vuelve a repetir: en los 30 tomos de la carpeta no hay una sola prueba en mi contra. Entonces, él quiere que lo escuchen”. Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Mónica Gámez aseguró que Fernando Farías Laguna quiere ser escuchado por las autoridades y tener la oportunidad de presentar evidencias para demostrar su inocencia.

Fernando Farías Laguna cree que Sheinbaum, la FGR y García Harfuch están mal informados de su caso

Por otra parte, la esposa de Fernando Farías Laguna señaló que el contralmirante considera que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como la Fiscalía General de la República (FGR) y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, están mal informados sobre su caso.

“Están mal informados. Quiere que lo escuchen a él y con evidencia probar su inocencia” Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna

Además, Mónica Gámez afirmó que su esposo no busca recibir privilegios durante el proceso judicial que enfrenta.

Fernando Farías Laguna está señalado como uno de los presuntos líderes de una red de huachicol fiscal al interior de las aduanas de México y la Secretaría de Marina (Semar).

Según su esposa, el contralmirante únicamente busca tener un debido proceso y recibir un trato justo, como cualquier otro ciudadano.

Esposa de Fernando Farías Laguna pide a la FGR citar a declarar a Rafael Ojeda

Durante la misma entrevista, Mónica Gámez pidió a la FGR citar a declarar a Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina y tío de Fernando Farías Laguna, para que aclare cómo ocurrieron los hechos relacionados con la investigación.

La esposa del contralmirante cuestionó por qué, según sus declaraciones, se ha descartado la responsabilidad del exsecretario de Marina sin que exista una denuncia formal en su contra.

También cuestionó por qué, a su consideración, no se busca a Rafael Ojeda con la misma insistencia con la que las autoridades llevaron a su esposo desde Argentina a México.

Mónica Gámez desmiente hallazgo de objetos de lujo y armas en bodega de Manuel Farías

Respecto a los hallazgos en una bodega de Manuel Farías, hermano de Fernando Farías Laguna, donde presuntamente fueron encontrados objetos de lujo, armas y documentos relacionados con la seguridad nacional, Mónica Gámez rechazó esos señalamientos.

La esposa del contralmirante aseguró que los supuestos objetos de lujo que fueron exhibidos correspondían únicamente a un juego de Monopoly, figuras de elfos y una estatua de Star Wars.

Sobre el armamento, precisó que, según su versión, se trataba de un mosquetón antiguo de 1953 utilizado en desfiles.

Finalmente, Mónica Gámez aseguró que el cateo a la bodega no fue reciente, como —según dijo— se ha sugerido, sino que ocurrió el 1 de febrero de 2026, es decir, hace más de siete meses, y que ese procedimiento ya figuraba dentro de la carpeta de investigación.