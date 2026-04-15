El protagonista de la serie de comedia La Oficina, Fernando Bonilla, reveló que no tiene ninguna confianza en Morena al aclarar los detalles en torno a sus convicciones y postura política.

“Desconfío de Morena porque, amparándose en el pragmatismo electorero, es un partido infestado de perfiles turbios y desideologizado” Fernando Bonilla

Por medio de una serie de mensajes que compartió en redes, Fernando Bonilla reveló incluso que votó por Claudia Sheinbaum, pero advirtió que no les incondicional y mucho menos a Morena.

Fernando Bonilla se confiesa y revela sus posturas políticas (Michelle Rojas/SDP)

El actor dio a conocer su postura en temas políticos luego de que criticó a Movimiento Ciudadano porque utilizó uso de su imagen para hacerse promoción.

Fernando Bonilla revela que no confía en Morena

En medio de la euforia por su participación en la serie de Amazon Prime La Oficina, el protagonista de la misma, Fernando Bonilla, reveló cuáles son sus convicciones y posturas políticas.

A través de un hilo que publicó en X, el actor señaló que aún cuando votó por Claudia Sheinbaum, no les incondicional a la presidenta y mucho menos le tiene confianza a Morena.

Al resaltar que es de “sangre roja” y de “corazón a la izquierda”, destacó que no milita en ningún partido político, pues en el caso particular de Morena, lo señaló por estar “infestado de perfiles turbios y desideologizados”.

Finalmente, al detallar su postura política, dijo que si bien se dedica “al arte, la cultura y el entretenimiento”, sabe que la política afecta y compete a todos, por lo que expresó su apoyo a la discrepancia, el debate y la discusión.

Fernando Bonilla se lanzó contra Movimiento Ciudadano por usar su imagen

Las revelaciones que hizo Fernando Bonilla en torno a su postura política, se dieron después de que se lanzó en contra de Movimiento Ciudadano por haber hecho uso de su imagen.

En tuits previos, el actor recriminó que en redes sociales el partido Movimiento Ciudadano se haya tomado la libertad de usar una imagen de su personaje de La Oficina para promocionarse.

Fernando Bonilla reclama a Movimiento Ciudadano uso de su imagen (captura de pantalla)

Al etiquetar la cuenta oficial del partido naranja, Fernando Bonilla les “encargó” que no vuelvan a usar su rostro “en su perra vida” para hacerse promoción, pues dijo que no tienen permiso de utilizar su “jeta para sus chingaderas”.

Incluso, en otro mensaje incluyó un pequeño video en el que insistió en reclamar a Movimiento Ciudadano, debido a que en tono cómico acusó al partido de “cagarla” en momentos en los que todo es diversión.