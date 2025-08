Hoy viernes 1 de agosto, la Cámara de Diputados revisará una declaratoria de procedencia de desafuero en contra del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas o Alito Moreno; sigue en vivo este proceso.

En entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el integrante de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, consideró que el tema “se debería de haber desechado desde hace mucho”, tomando en cuenta que el proceso de desafuero de Alito comenzó cuando era diputado y actualmente es senador.

Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, explicó que Alito Moreno promovió y obtuvo de un tribunal colegiado un amparo definitivo para declarar nulas las pruebas que la Fiscalía General de Campeche, instancia que lo acusó de enriquecimiento ilícito.

En julio de 2023, se llevó a cabo un tercer cateo en una de las mansiones de Alito Moreno, cuando la Fiscalía de Campeche estaba cargo de Renato Sales Heredia, quien señaló que fueron detectadas 29 propiedades.

“Son 29 propiedades, son 22 predios colindantes, porque siete a nombre del exgobernador y 22 a nombre de otras personas. ¿Por qué? Pues es parte de la carpeta de investigación. Enriquecimiento ilícito por operaciones con recursos de procedencia ilícita” Renato Sales

El medio Sin embargo reveló parte del interior de una mansión de Alito Moreno en julio de 2022, la cual cuenta con muros amplios con grandes ventanales y lujosos baños con piezas completas de mármol, una enorme bañera y piezas grandes de madera, así como:

Una cantina sobre la réplica de un auto Cadillac

Una sala de cine

Mesas de billar

Alberca

Baños de lujo con jacuzzi

Obras de artesanos de Chiapas

Desafuero de Alito Moreno en la Cámara de Diputados; “no tenemos que revisar si hay culpabilidad”, señala Germán Martínez

Hoy 1 de agosto, en entrevista para Grupo Fórmula, el integrante de la sección instructora de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, comentó que la instancia que representa solo revisará si hay cargo o delito en torno al desafuero de Alito Moreno, pero no si hay culpabilidad.

“Simplemente tenemos que revisar, tenemos que revisar si hay delito, no si hay culpabilidad, no si es culpable. Si hay delito y si hay ciertos elementos de prueba. Con eso basta para tener una declaratoria de procedencia, es decir, un desafuero”. Germán Martínez

Cuestionado por Ciro Gómez Leyva, el representante de la sección instructora dijo aún no haber revisado el expediente de Alejandro Moreno Cárdenas; “no, no, no, no, eso es muy delicado. Eso se tiene que conocer oficialmente en la sesión de hoy”.

En este sentido, dijo conocer el expediente del presidente nacional del PRI como diputado pero no como senador.

Además, Germán Martínez dijo esperar la misma actitud en contra de Alito hacia Adán Augusto López Hernández, debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó una investigación en contra de su ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, señalado como fundador del grupo criminal La Barredora.

Desafuero de Alito Moreno en la Cámara de Diputados; presidente del PRI señala proceso como “distractor”

Por su parte, Alito Moreno señaló el proceso de desafuero en su contra, el cual se revisará hoy en la Cámara de Diputados, como un “distractor” del que no se dijo asustado, luego de obtener un amparo definitivo de un tribunal colegiado para determinar nulas las pruebas en su contra.

De la misma manera que Germán Martínez y también en entrevista para Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leyva, el presidente nacional del PRI dijo que Morena busca un distractor ante el caso de Hernán Bermúdez Requena:

“Es lamentable que esto ocurra en este momento, porque cada vez que hay un problema se genera un distractor. A mí no me asustan, jamás me van a echar para atrás, nada más que son una bola de ineptos y de cínicos”. Alito Moreno

Desafuero de Alito Moreno en la Cámara de Diputados; Fiscalía de Campeche interpondrá una segunda denuncia

Ayer 31 de julio, Ricardo Morena explicó que la Cámara de Diputados aprobará un dictamen para declarar improcedente el desafuero contra Alito Moreno; sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche interpondrá una segunda denuncia por supuesto peculado por 83 millones de pesos.

“El tribunal Colegiado de Circuito resolvió concederle el amparo y protección de justicia, al determinar que el cateo fue inconstitucional y todas las pruebas eran nulas”, explicó Monreal Ávila sobre el primer caso.