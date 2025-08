La Fiscalía de Campeche presentó de manera forma una denuncia en contra de Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con las acusaciones, la Fiscalía de Campeche señala a Alejandro “Alito” Moreno como responsable de al menos dos delitos graves ocurridos durante su gestión como gobernador de dicha entidad.

Por este motivo Alito Moreno cargó contra Morena, asegurando que ha lanzado una persecución política en su contra.

La Fiscalía de Campeche presentó una denuncia en contra Alejandro “Alito” Moreno, asegurando que es responsable del presunto desvío de 83.5 millones de pesos que habría ocurrido entre 2015 y 2019, durante su periodo como gobernador de dicha entidad.

Por este motivo la Fiscalía de Campeche presentó una solicitud formal a la Cámara de Diputados para que Alito Moreno sea desaforado.

Y es de acuerdo con los señalamientos, las autoridades de Campeche acusan al actual dirigente nacional del PRI de los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

Según señala la Fiscalía de Campeche, Alito Moreno se habría enriquecido ilícitamente mientras gobernó esta entidad, por lo que instó se llevan a cabo las investigaciones correspondientes en su contra.

Tras los señalamientos realizados por la Fiscalía de Campeche, Alito Moreno acusó a Morena de haber desatado una persecución política en su contra.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder nacional del PRI aseguró que Morena estaría utilizando a las Fiscalías como un “garrote” para intimidar a la oposición, y no para la impartición de justicia.

Alejandro “Alito” Moreno aseveró que Morena estaría buscando desviar la atención tras revelarse el caso de La Barredora, así como los diversos problemas que enfrenta el país.

Particularmente el dirigente nacional del PRI acusó que Morena “lo quiere callar y doblar”, algo que dijo intentó hacer el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y que “no pudo hacerlo”.

Alito Moreno manifestó que pese a los ataques de Morena “no se quebrará”, pues dijo que frente a esta situación “valor es lo que le sobra”.

El régimen de Morena ha desatado una persecución política brutal en mi contra. Usan las fiscalías como garrote para tratar de intimidar a quienes nos oponemos, no para impartir justicia. Quieren desviar la atención de su pacto con el crimen organizado y del desastre en que tienen a México. Me quieren callar, me quieren doblar, ya lo intentó el narco presidente Andrés Manuel López Obrador y no pudo, votamos en contra de todas sus reformas, así que se van a seguir topando con pared. ¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!”.