Félix Castillo Castillo, un jugador de fútbol amateur de Reynosa, Tamaulipas, desapareció de manera repentina el 26 de julio de 2026.

El jugador salió de su casa para ir a uno de sus partidos que asistía con frecuencia con sus compañeros de equipo, pero nunca se presentó.

Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Secretaría de Seguridad Pública y el colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas han desplegado operativos coordinados en distintos sectores del municipio para dar con su paradero.

¿Dónde y cómo ocurrió la desaparición de Félix Castillo Castillo?

De acuerdo con los reportes oficiales y testimonios Félix fue visto por última vez entre las 09:00 y las 10:00 horas del pasado domingo 26 de julio, tras salir del área conocida como Mezquite Campo Nexus, ubicada en Reynosa, Tamaulipas.

Al momento de perder comunicación con él, portaba el uniforme representativo de su club amateur, el equipo Amigos del Rolas:

Playera: Blanca con detalles en color verde agua y el número 100 estampado en pecho y espalda.

Pantaloncillo y calcetas: Short blanco con calcetas blancas y detalles verde agua.

Calzado: Huaraches tipo Crocs en tono gris con negro.

En tanto en su ficha de búsqueda del jugador destacan sus caracteríscas como:

Sexo: masculino

Edad al desaparecer: 35 años

Fecha de nacimiento: 20/11/1990

Estatura: 160 cm.

Peso: 90 kg

Lugar de extravío: Reynosa, Tamaulipas

Fecha de ausencia: 26/07/2026

Características Físicas

Complexión: Robusta

Tez: Moreno

Cara: Ovalada

Frente: Pequeña

Cabello: Regular negro lacio

Cejas: Rectilíneas gruesas

Ojos: Café oscuro alargados regulares

Nariz: Mediana

Boca: Pequeña

Labios: Delgados

Mentón: Oval

Pómulos: Anchos

Barba: Negro mentón/chivo

Bigote: Negro escaso

Félix Castillo Castillo salió a jugar futbol y no regresó; continúa su búsqueda (Especial)

Autoridades y colectivos mantienen la búsqueda de Félix Castillo Castillo

De acuerdo con el colectivo, hasta ahora no existen indicios sobre el paradero de Félix Castillo Castillo, pese a las labores de búsqueda realizadas durante los últimos días.

Además, informaron que los recorridos se han intensificado en la zona de las maquiladoras con dirección al municipio de Río Bravo; sin embargo, las autoridades aún no han logrado localizar al jugador.

Mientras tanto, familiares, colectivos de búsqueda y corporaciones de seguridad continúan con las acciones para dar con el paradero de Félix Castillo Castillo.