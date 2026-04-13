El asalto a un automovilista en la autopista Monterrey-Reynosa fue captado en video por una familia que circulaba por la misma vialidad.

“Están robando, están asaltando” familia en autopista Monterrey-Reynosa

El video muestra el momento exacto en el que un hombre joven baja del auto para amedrentar al conductor de una camioneta roja y le arrebata su celular, así como las llaves del vehículo.

Automovilistas roban a conductor en autopista Monterrey-Reynosa a pesar de ser grabados

Dos hombres jóvenes robaron a un conductor en la autopista Monterrey-Reynosa a pesar de ser grabados por una familia mientras cometían el delito.

De acuerdo con el video, el conductor de la camioneta roja no había sido la primera víctima de estos ladrones, pues los miembros de la familia afirman que ya habían asaltado a al menos otra persona, por lo que querían grabar las placas del auto.

Los asaltantes viajaban en un auto azul de la marca Geely con placas de Nuevo León SBC-985-C, en el que detuvieron a un conductor de una camioneta roja para amedrentarlo.

Placas del auto usado para asalto en autopista Monterrey-Reynosa (Captura de pantalla)

Según el mismo conductor, no pudo huir del asalto, pues el asaltante le arrebató las llaves, evitando que pudiera escapar.

A pesar de que habían sido descubiertos y estaban siendo grabados, el asalto continuó con el robo del celular y la cartera de la víctima.

🔴⚡️¡Están robando!".

Una familia captó justo el momento en que un conductor fue asaltado en la Autopista Monterrey - Reynosa en Nuevo León. pic.twitter.com/u2WT2FPOmR — César Cepeda (@cesarmty) April 12, 2026

Asaltante amenaza con robar camioneta a víctima si no entregaba sus pertenencias

El el video del asalto en la autopista Monterrey-Reynosa se puede ver y escuchar como el asaltante le comienza a arrebatar sus pertenencias al conductor de la camioneta roja.

Sin embargo, cuando quiso poner resistencia, el hombre lo amenazó con llevarse también su camioneta, por lo que terminó cediendo su cartera y celular.

Luego de tomar las cosas, el asaltante le devolvió la llaves para correr al asiento del pilotos de su auto y emprender la huida.

Todo fue captado en video por la familia, quien no dejó de señalar que estaban siendo grabados y que estaban cometiendo un delito a pesar de que el segundo asaltante intentó intimidarlos.

Los dos hombres huyeron del lugar a gran velocidad tras cometer el asalto.