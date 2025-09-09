Miss Universo México 2025 tendrá su evento final en Guadalajara. A continuación, te damos la fecha, hora y canal para ver.

En noviembre será Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo y para el que México debe elegir a su representante.

Miss Universo México 2025: Fecha, hora y canal para ver el certamen

México va a elegir a su representante para Miss Universo 2025 en un evento que podrá verse el:

Fecha: 13 de septiembre de 2025

Hora: 6:30 de la tarde

Canal: Imagen Televisión

Miss Universe 2025 se transmitirá por Imagen Televisión (Instagram/@imagentvmex)

La final de Miss Universo México 2025 se va a realizar en Guadalajara, Jalisco, donde 32 participantes buscarán llevarse el título para representar a México.

Imagen Televisión trasmitirá todo el evento de Miss Universo México 2025, como:

Ceremonia de apertura

Presentación de la candidatas

Desfiles

Coronación

Conoce a las participantes de Miss Universo 2025

Miss Universo México 2025 tendrá 3 etapas, donde se elegirá a las 16 mejores participantes y hasta tener a solo 4 finalistas.

Las participantes de Miss Universo 2025 México son: