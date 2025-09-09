Miss Universo México 2025 tendrá su evento final en Guadalajara. A continuación, te damos la fecha, hora y canal para ver.
En noviembre será Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo y para el que México debe elegir a su representante.
Miss Universo México 2025: Fecha, hora y canal para ver el certamen
México va a elegir a su representante para Miss Universo 2025 en un evento que podrá verse el:
- Fecha: 13 de septiembre de 2025
- Hora: 6:30 de la tarde
- Canal: Imagen Televisión
La final de Miss Universo México 2025 se va a realizar en Guadalajara, Jalisco, donde 32 participantes buscarán llevarse el título para representar a México.
Imagen Televisión trasmitirá todo el evento de Miss Universo México 2025, como:
- Ceremonia de apertura
- Presentación de la candidatas
- Desfiles
- Coronación
Conoce a las participantes de Miss Universo 2025
Miss Universo México 2025 tendrá 3 etapas, donde se elegirá a las 16 mejores participantes y hasta tener a solo 4 finalistas.
Las participantes de Miss Universo 2025 México son:
- CDMX: Ana Karen Cervantes Zolorio, de 24 años de edad
- Aguascalientes: Linda Hermosillo Gallegos, de 24 años de edad
- Baja California: Leslie González Meza, de 28 años de edad
- Baja california Sur: Isabel Chávez, de 24 años de edad
- Campeche: Litzy Subías Espinoza, de 23 años de edad
- Chiapas: Frenanda Castro, de 31 años de edad
- Chihuahua: Priscila Grado Quiñónez, de 27 años de edad
- Coahuila: Karen Ferreira Martínez, de 25 años de edad
- Colima: Marcela Corona Verduzco, de 24 años de edad
- Durango: Valeria Antuna Cuevas, de 22 años de edad
- Estado de México: Aylin Barajas Rebollar, de 26 años de edad
- Guanajuato: Yesenia Macías Atilano, de 33 años de edad
- Guerrero: Isabel Ruiz Gómez, de 24 años de edad
- Hidalgo: Fernanda Castillo, de 31 años de edad
- Jalisco: Yoana Gutiérrez Vázquez, de 30 años de edad
- Michoacán: Fedra Pérez Solís, de 26 años de edad
- Morelos: Ana Sofía Velázquez, de 26 años de edad
- Nayarit: Ana Rosario Ramírez, de 27 años de edad
- Nuevo León: María Fernández Vázquez, de 22 años de edad
- Oaxaca: Vanessa Ponce Orozco
- Puebla: Camila Canto Vera, de 24 años de edad
- Querétaro: Begoña Oviedo, de 27 años de edad
- Quintana Roo: Michelle Domínguez, de 28 años de edad
- San Luis Potosí: Alejandra Díaz de León, de 25 años de edad
- Sinaloa: Sol Gutiérrez, de 22 años de edad
- Sonora: Celeste Hidalgo, de 27 años de edad
- Tabasco: Fátima Bosch, de 24 años de edad
- Tamaulipas: Lorena López, de 28 años de edad
- Tlaxcala: María Elena Roldán, de 30 años de edad
- Veracruz: Fernanda Gómez, de 24 años de edad
- Yucatán: Emiré Arellano Escalante, de 29 años de edad
- Zacatecas: María Guadalupe Ramírez, 24 años de edad