Miss Universo México 2025 tendrá su evento final en Guadalajara. A continuación, te damos la fecha, hora y canal para ver.

En noviembre será Miss Universo 2025, el certamen de belleza más importante del mundo y para el que México debe elegir a su representante.

Miss Universo México 2025: Fecha, hora y canal para ver el certamen

México va a elegir a su representante para Miss Universo 2025 en un evento que podrá verse el:

  • Fecha: 13 de septiembre de 2025
  • Hora: 6:30 de la tarde
  • Canal: Imagen Televisión
Miss Universe 2025 se transmitirá por Imagen Televisión
Miss Universe 2025 se transmitirá por Imagen Televisión (Instagram/@imagentvmex)

La final de Miss Universo México 2025 se va a realizar en Guadalajara, Jalisco, donde 32 participantes buscarán llevarse el título para representar a México.

Imagen Televisión trasmitirá todo el evento de Miss Universo México 2025, como:

  • Ceremonia de apertura
  • Presentación de la candidatas
  • Desfiles
  • Coronación

Conoce a las participantes de Miss Universo 2025

Miss Universo México 2025 tendrá 3 etapas, donde se elegirá a las 16 mejores participantes y hasta tener a solo 4 finalistas.

Las participantes de Miss Universo 2025 México son:

  1. CDMX: Ana Karen Cervantes Zolorio, de 24 años de edad
  2. Aguascalientes: Linda Hermosillo Gallegos, de 24 años de edad
  3. Baja California: Leslie González Meza, de 28 años de edad
  4. Baja california Sur: Isabel Chávez, de 24 años de edad
  5. Campeche: Litzy Subías Espinoza, de 23 años de edad
  6. Chiapas: Frenanda Castro, de 31 años de edad
  7. Chihuahua: Priscila Grado Quiñónez, de 27 años de edad
  8. Coahuila: Karen Ferreira Martínez, de 25 años de edad
  9. Colima: Marcela Corona Verduzco, de 24 años de edad
  10. Durango: Valeria Antuna Cuevas, de 22 años de edad
  11. Estado de México: Aylin Barajas Rebollar, de 26 años de edad
  12. Guanajuato: Yesenia Macías Atilano, de 33 años de edad
  13. Guerrero: Isabel Ruiz Gómez, de 24 años de edad
  14. Hidalgo: Fernanda Castillo, de 31 años de edad
  15. Jalisco: Yoana Gutiérrez Vázquez, de 30 años de edad
  16. Michoacán: Fedra Pérez Solís, de 26 años de edad
  17. Morelos: Ana Sofía Velázquez, de 26 años de edad
  18. Nayarit: Ana Rosario Ramírez, de 27 años de edad
  19. Nuevo León: María Fernández Vázquez, de 22 años de edad
  20. Oaxaca: Vanessa Ponce Orozco
  21. Puebla: Camila Canto Vera, de 24 años de edad
  22. Querétaro: Begoña Oviedo, de 27 años de edad
  23. Quintana Roo: Michelle Domínguez, de 28 años de edad
  24. San Luis Potosí: Alejandra Díaz de León, de 25 años de edad
  25. Sinaloa: Sol Gutiérrez, de 22 años de edad
  26. Sonora: Celeste Hidalgo, de 27 años de edad
  27. Tabasco: Fátima Bosch, de 24 años de edad
  28. Tamaulipas: Lorena López, de 28 años de edad
  29. Tlaxcala: María Elena Roldán, de 30 años de edad
  30. Veracruz: Fernanda Gómez, de 24 años de edad
  31. Yucatán: Emiré Arellano Escalante, de 29 años de edad
  32. Zacatecas: María Guadalupe Ramírez, 24 años de edad