Un grupo de familiares de “El Topo” y otros detenidos a los que se les señala por vínculos con el CJNG, realizaron una protesta frente a los juzgados federales de Puente Grande.

Durante la manifestación que se llevó a cabo el miércoles 25 de noviembre, los familiares de los detenidos afirmaron que son inocentes, por lo que pidieron su liberación.

Cabe destacar que la protesta a las afueras del penal de Puente Grande se efectuó luego de que “el Topo”, su madre, 2 hermanos y un primo, fueron detenidos durante un operativo federal.

Protestan en juzgados de Puente Grande para exigir liberación de “El Topo”

El 18 de noviembre de 2026, fuerzas federales lograron detener en la ciudad de Zapopan, Jalisco, a César Daniel, alias “El Topo”, presunto líder de la célula criminal “Los Deltas” del CJNG.

La captura se ejecutó debido a que se le acusa de ser presunto responsable del trasiego de drogas y armas, así como de actividades de lavado de dinero, extorsión y secuestro.

En seguimiento a su caso, el 25 de noviembre se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en los juzgados federales del penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco.

🚨🚨🚨-Jalisco- Fuera del Juzgado donde se llevaba la audiencia de César Daniel "El Topo" y los otros detenidos del CJNG, sus familiares protestaban "pidiendo justicia". El menor de edad que fue detenido durante el operativo, fue liberado después de terminada la audiencia https://t.co/S3hCUpYNI6 — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 26, 2026

Mientras se desarrollaban los trabajos, familiares y amigos de “El Topo” llevaron a cabo una protesta a las afueras de los juzgados, durante la cual pidieron su liberación inmediata.

Al respecto, los familiares acusaron que la captura del presunto criminal, así como de otras 4 personas fue ilegal, pues aseveran que no son culpables de los delitos que se les intentan imputar.

“El Topo” fue detenido juntos a 4 familiares

En las acciones que autoridades federales desplegaron para detener a “El Topo”, fueron asegurados otras 4 personas a quienes se les acusa de vínculos con el CJNG.

Sin embargo se reveló que las personas en cuestión se tratan de 4 familiares de el presunto líder criminal de “Los Deltas”: su madre, 2 hermanos y un primo.

En torno a los motivos por los que los familiares de “El Topo” fueron capturados, se dio a conocer que se les aseguró porque se encontraban en el mismo lugar durante el operativo.

Incluso trascendió que a las 4 personas se les imputaron los delitos de posesión de armas y drogas con fines de comercio, mismos que pesan sobre “El Topo”.