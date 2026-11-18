La detención de César Daniel ‘N’, alias ‘El Topo’ como anunció en secretario de seguridad, Omar García Harfuch, durante un operativo de seguridad en Zapopan, Jalisco, reavivó el caso de Ricardo Cabezas Talavera, empresario inmobiliario de 45 años que permanece desaparecido.

De acuerdo con información de fuentes policiales, ‘El Topo’ estaría relacionado con el secuestro del empresario Ricardo Cabezas Talavera y sería uno de los principales líderes de la célula delictiva conocida como Los Deltas, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Sin embargo, pese a la captura del presunto responsable conocido como ‘El Topo’, las autoridades todavía desconocen el paradero de Ricardo Cabezas Talavera.

Detención de El Topo reaviva caso de desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera en Jalisco (Especial )

¿Qué se sabe de la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera?

Ricardo Cabezas Talavera fue visto por última vez el 1 de octubre de 2026 en unos terrenos de la zona de El Batán, en Zapopan, Jalisco y su familia habría señalado que el empresario fue víctima de extorsión antes de su desaparición.

Las investigaciones sobre la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera también llevaron a la detención de Joseline ‘N’ el pasado 13 de agosto, quien presuntamente tuvo contacto con el empresario poco antes de que desapareciera; la joven fue vinculada a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

Detención de El Topo reaviva caso de desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera en Jalisco (Especial )

La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco mantiene activa la búsqueda de Ricardo Cabezas Talavera, quien tiene como señas particulares:

Lunares debajo del labio inferior del lado izquierdo

Una cicatriz queloide en la espalda baja

Las personas que tengan información sobre Ricardo Cabezas Talavera pueden comunicarse al 33 3145 6314 o escribir al correo comisiondebusqueda@jalisco.gob.mx.

La captura de ‘El Topo’ representa un avance en las investigaciones, pero la localización de Ricardo Cabezas Talavera sigue siendo una incógnita.