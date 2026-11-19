La Secretaría de Marina anunció este miércoles 18 de noviembre más detenciones tras la captura en Jalisco de César Daniel, alias “El Topo”, presunto responsable de los secuestros del periodista Jaime Barrera y el empresario Ricardo Cabezas.

De acuerdo con las autoridades, diligencias posteriores permitieron lograr la detención de cuatro personas más, quienes fueron puestas a disposición de un juez que determinará su situación legal.

Marina detiene a cuatro personas tras lograr la captura de “El Topo”; hay un menor de edad

A través de un comunicado, la Marina confirmó que logró la detención de cuatro personas tras lograr la captura de “El Topo” durante un operativo realizado en Jalisco.

Esto fue posible gracias a acciones realizadas entre personal naval y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Marina anuncia más detenciones tras la captura de “El Topo” en Jalisco (JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO / José Betanzos Zárate )

Entre los detenidos por parte de las autoridades federales se encuentran un hombre y dos mujeres, así como un menor de edad.

Al realizar las revisiones posteriores, les fue encontrado un rifle de alto calibre, por lo que fue asegurada el arma de fuego y entregada a las autoridades correspondientes.

La Marina precisó que hasta el momento el operativo para capturar a “El Topo” ha permitido la detención de 8 personas en total, además de confirmarse la muerte de tres integrantes de un grupo criminal.