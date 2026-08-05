Karla Ivette Gómez, tutora del Pato Merlín, aclara que su nueva casa se paga con un crédito del INVI y desmiente que el gobierno se la haya regalado.

Tras una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la familia del Pato Merlín tuvieron acceso a un crédito para adquirir una casa, ya que vivía en un local del Centro Histórico.

Esta situación dividió opiniones en redes sociales y criticaron a la familia del Pato Merlín por recibir la casa, pues muchos pensaron que se las habían “regalado”.

Familia del Pato Merlín aclara que su nueva casa se paga a través del INVI

Karla Ivette Gómez expresó en las cámaras del programa De Primera Mano, que la casa será adquirida a través de un crédito que les concedió el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI).

Por lo que la familia del Pato Merlín pagarán a plazos su nueva casa y aclaran que nadie les regaló la propiedad como se había manejado en redes sociales.

El Pato Merlín y su familia estuvieron en la Conferencia de Claudia Sheinbaum (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

“Nos dieron una casa, vaya, fue un crédito, quiero aclarar. Nadie me está regalando nada, nosotros estamos pagando, tenemos la tarjeta donde vamos a depositar” Karla Ivette Gómez

Karla Ivette Gómez menciona que se reuniría con funcionarios del INVI para comenzar a pagar su casa.

La dueña del Pato Merlín negó que se esté aprovechando de la popularidad del animalito para obtener beneficios y dice que sigue trabajando por el bienestar de su familia.

El INVI otorga financiamientos a familias vulnerables para adquirir o construir una vivienda y para obtener este beneficio se debe ser residente de la CDMX así como:

Se mayor de edad

No ser propietario de otra vivienda en la CDMX

Tener un ingreso individual menor a 5 veces el salario mínimo

La familia del Pato Merlín continúa trabajando con su imagen

El Pato Merlín se volvió popular tras caminar detrás de sus dueños, quienes vendía aguas en el Centro Histórico.

El animalito se vitalizó tras usar una camiseta de la Selección Nacional y la FIFA lo nombró embajador oficial de la CDMX.

La familia del Pato Merlín reveló que tiene varios proyectos en puerta, como la creación de un videojuego y la línea de tenis que tienen en colaboración con una marca de tenis.

Además, la familia del Pato Merlín tiene un convenio con la Cooperativa Pascual y venderán en línea mercancía alusiva a la mascota.