En vísperas de la entrega del Paquete Económico 2027, especialistas, legisladores y representantes del sector productivo presentaron en la Cámara de Diputados el libro Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México, una obra que plantea una reforma profunda al sistema tributario aplicado a las bebidas alcohólicas.

Una reforma fiscal para corregir la forma en que se grava el alcohol en México, reconocer el valor del campo y construir un sistema más justo. Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México

El libro propone sustituir el esquema actual de cobro por uno basado en el contenido real de alcohol, con el objetivo de impulsar una recaudación más eficiente, reducir la informalidad y fortalecer a los pequeños productores.

La propuesta de modernizar el IEPS también incorpora perspectivas económicas, sanitarias y de justicia social.

José Heraclio de Lucas (Elizabeth Flores)

IEPS vigente castiga a productores y los empuja a la informalidad, advierten

En el marco de la entrega del paquete económico el 8 de septiembre, se presentó en la Cámara de Diputados el libro “Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México”, escrito por José Heraclio Lucas.

La obra, considerada un “libro blanco”, propone reformar de fondo la forma de gravar el alcohol en México, impulsando un sistema más justo, eficiente y con visión de justicia social.

La propuesta central consiste en abandonar el esquema actual ad valorem (que tasa las bebidas según su precio final) y adoptar un modelo ad quantum, aplicando una cuota fija por litro de alcohol puro.

Según los participantes del foro, encabezado por los legisladores Luz María Rodríguez, Francisco Javier Guízar, Mariana Benítez Tiburcio y Alonso de Jesús Vázquez Jiménez, el impuesto vigente castiga el valor agregado y los procesos artesanales, empujando a los pequeños productores a la informalidad.

El diputado Francisco Javier Guízar alertó que actualmente el 43% de los destilados en el país operan en la informalidad.

Francisco Javier Guízar (Elizabeth Flores)

Por su parte, Beatriz Valenzo, presidenta de las Mujeres del Mezcal y Maguey de México en Guerrero, exigió una reforma con visión de género, campesina y de familia rural.

Presentación del libro Modernización del IEPS en Bebidas Alcohólicas en México (Elizabeth Flores)

IEPS actual ha fracasado en recaudación y salud pública, señalan especialistas

La doctora Eunice Rendón y el economista Luis Foncerrada señalaron que el sistema actual ha fracasado tanto en salud pública como en recaudación.

Explicaron que gravar el contenido de alcohol, como recomienda la OMS, frenará el acceso de menores y jóvenes a bebidas baratas de baja calidad y alta graduación.

Eunice Rendón Cardenas (Elizabeth Flores)

Finalmente, Foncerrada estimó que reformar el IEPS podría incrementar la recaudación en más de un punto del PIB en los próximos años, fortaleciendo la economía regional y la salud nacional en México.