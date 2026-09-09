La violencia política volvió a sacudir Oaxaca con el asesinato de Amy Navarrete, excandidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien fue atacada a balazos durante una celebración en el municipio de Matías Romero.

Los hechos ocurrieron mientras Amy Navarrete participaba en las festividades patronales de la comunidad de Paso Guayabo, donde fue víctima de una agresión armada directa.

Tras el crimen, la Fiscalía de Oaxaca inició investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables del homicidio de Amy Navarrete.

Asesinan a Amy Navarrete, excandidata del PVEM, en Matías Romero, Oaxaca (Fiscalía Oaxaca)

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