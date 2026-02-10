Sergio Miguel Martín Castellanos, diputado del Partido del Trabajo (PT) y colega del exalcalde de Tequila, está en la mira.

Y es que Jorge García, colaborador de EmeEquis, exhibió la vida lujosa que lleva el diputado del PT, en Jalisco.

Mediante la red social X, publicó una fotografía de Sergio Miguel Martín Castellanos, de edad desconocida, junto al hoy detenido Diego Rivera Navarro.

Tal retrato llama la atención debido a que el diputado del PT, quien en ese momento lleva un traje gris, camisa blanca y una colorida corbata y pañuelo en la que resalta el color rosa, porta un lujoso reloj.

Su muñeca izquierda es adornada por un costoso Rolex Submariner.

Exhiben a diputado del PT usando lujoso rolex (@jorgegogdl / X)

Aunque la versión del modelo no es clara, ya que podría tratarse de un Rolex Submariner Starbucks, quizá un Hulk, el precio de este reloj ronda entre los $314,037 y $333,045 pesos.

Costo del Rolex Submarine (Internet)

¿Cuál es la relación entre Sergio Miguel Martín Castellanos y Diego Rivera Navarro?

Al igual que Diego Rivera Navarro, de aproximadamente 45 años de edad, Sergio Miguel Martín Castellanos prometió desarrollo y crecimiento a Jalisco, donde la ganadería es un sector clave para la economía y la cultura.

Sergio Miguel Martín Castellanos, es afiliado al PT, mientras que la carrera política de Diego Rivera Navarro fue impulsada por Morena, PT, PVEM y el partido político local Hagamos y Futuro.

Es decir, ambos pertenecen al mismo partido político.

Diego Rivera Navarro y Sergio Miguel Martín (Especial)

4ta Transformación: De la austeridad al lujo

En los últimos años, investigaciones periodísticas y reportajes han expuesto a varios integrantes de la “Cuarta Transformación”, quienes en corto periodo han pasado a tener una lujosa vida.

Esto ha generado críticas de la oposición y de mexicanos quiénes piden cuentas claras sobre los viajes, la propiedades, adquisiciones de arte y lujosos accesorios que no contrastan con el marcado discurso sobre la austeridad, impulsado por el partido Morena.

Ante esto, la dirigente del partido, Luisa María Alcalde, de 38 años años de edad, ha defendido a sus colegas argumentando que los viajes, así como adquisiciones, son con recursos propios ya que “no son iguales” a administraciones anteriores.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para el movimiento de la 4ta, cuyos integrantes se han visto obligados a renunciar al lujo por presión mediática.