Aspirantes que presentarán su examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresan confusión respecto a los horarios que se les han asignado para la aplicación.

Según diversas fuentes, la UNAM informó que, en la sede del estado de Guanajuato, el examen de control se realizaría por la tarde. Sin embargo, el micrositio señala que será a las 9:00 horas.

Horario del examen de control UNAM desata confusión entre aspirantes a horas de la aplicación

Del 12 al 19 de agosto se realizará el examen de control presencial de la UNAM, iniciando por la sede en León, Guanajuato, pero los aspirantes reportan que existe confusión en el horario de la aplicación.

Horario del examen de control UNAM desata confusión entre aspirantes a horas de la aplicación (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, la confusión surge ya que la información general del horario para las jornadas de aplicación del examen de control de la UNAM no coincide con los que aparecen en su cita personal.

La situación provocó dudas entre quienes deben presentarse en los próximos días y temen llegar a una hora equivocada, o perder su oportunidad de realizar el examen que les podría permitir ingresar a la UNAM.

Previo a la confusión, la UNAM estableció que cada aspirante debe consultar su cita individual en “TU SITIO”, donde se especifican los datos correspondientes a la aplicación, incluyendo: