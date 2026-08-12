La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó los horarios y sedes del examen de control presencial para aspirantes, luego de que se desatara la confusión por la hora de la aplicación.

De manera general, estos serán los horarios y sede para el examen de control de la UNAM para León, Guanajuato:

La aplicación se realizará en el Hotel Real de Minas Poliforum

El miércoles 12 de agosto habrá un turno vespertino de 17:00 a 20:00 horas

Jueves 13 de agosto se habilitarán tres turnos: de 09:00 a 12:00, de 13:00 a 16:00 y de 17:00 a 20:00 horas

En el caso de Oaxaca:

El examen será el jueves 13 de agosto en tres horarios: 09:00 a 12:00, 13:00 a 16:00 y 17:00 a 20:00 horas

Y para Tijuana, Baja California:

La aplicación será el domingo 16 de agosto, con dos turnos: de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas

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UNAM aclara horarios y sedes del examen de control para aspirantes tras confusión

A través de un comunicado, la UNAM señaló que el examen de control se aplicará en diferentes turnos, por lo que los aspirantes deben consultar “TU SITIO” para conocer los detalles de su cita personal.

La UNAM informó que 45 mil 463 aspirantes ya descargaron su cita para presentar el examen de control.

Los aspirantes al examen de control deberán llevar identificación oficial vigente y el comprobante de cita impreso, además de llegar una hora antes del inicio de la prueba para realizar el registro.

Cabe mencionar que la aclaración de sedes y horarios se dio luego de que aspirantes reportaron que el micrositio les arrojaba que para la primera aplicación en León sería a las 9:00 horas.

En el comunicado de la UNAM no se dieron especificaciones de horarios para los aspirantes que realizarán su examen de control en la Ciudad de México (CDMX).