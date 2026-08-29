Previo al inicio del Ciclo Escolar 2026-2027/1, la UNAM publicó los resultados del Examen de Control Presencial para aspirantes de licenciatura.

Si tu realizaste el Examen de Control Presencial para algunas de las distintas licenciaturas de la UNAM, a continuación te diremos cómo consultar los resultados en línea.

¿Cómo consultar los resultados del examen de control UNAM?

Para consultar los resultados del examen de control UNAM tienes que realizar los siguientes pasos:

Ingresa a la página https://www.dgae.unam.mx/

Ve al apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”

Ingresa a “Resultados Examen de Control 2026”

Escribe tu número de folio para entrar a “Tu sitio” y ver los resultados

Examen de control UNAM suma 18 mil 837 aspirantes en CDMX (Graciela López / Graciela López Herrera)

Las persona que hayan aprobado el Examen de Control UNAM verán un link donde podrán descargar toda la documentación necesaria para su ingreso.

Por lo que se pide a alumnos y alumnas aceptadas que revisen muy bien todos los documentos, así como los pasos a seguir para su inscripción a la carrera que eligieron.

Además de recomendar entrar a la página de las facultades y escuelas para que puedan continuar con sus trámites y participar en las actividades de recepción y bienvenida.

Las cuales se darán en los primeros días del Ciclo Escolar 2026-2027/1, en las diferentes instituciones relacionadas a la UNAM.

Solo ingresaron 20 mil alumnos mediante el examen de control UNAM

En el mismo mensaje se reiteró que solo ingresarán 20,923 alumnos a licenciatura mediante el examen de control UNAM aplicado a mediados de agosto de 2026.

Siendo estos los lugares destinados desde el inicio para todos los alumnos que presentaron el examen de control UNAM, luego de los fallos acontecidos en el primer proceso de selección.

Debido a este evento extraordinario, los alumnos han tenido que esperar más de lo normal para saber sus resultados, pues los reciben apenas un par de días antes del inicio del Ciclo Escolar 2026-2027/1.

El primer día de clases en la UNAM para nuevo ingreso será el lunes 31 de agosto de 2026 en todas las facultades y escuelas de la universidad.