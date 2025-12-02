El consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó tres nuevas especialidades y una de ellas será para prevenir el lavado de dinero; te damos los detalles.

De acuerdo con la información, esta nueva especialidad para prevenir el lavado de dinero se impartirá en la Facultad de Contaduría y Administración en el sistema escolarizado.

UNAM aprueba creación de especialidad para prevenir el lavado de dinero

Con el objetivo de profundizar, actualizar y ampliar los conocimientos y habilidades de los profesionistas, la UNAM aprobó la creación de una nueva especialidad para prevenir el lavado de dinero.

La UNAM anunció que esta especialidad tendrá una duración de dos semestres para alumnos de tiempo completo y hasta tres para alumnos de tiempo parcial y tendrá una matrícula inicial de 30 personas.

Esta especialidad se centrará, entre muchas de las cosas, en el análisis de los flujos financieros, donde se pueden detectar el lavado de dinero, asociado a actividades ilícitas como el narcotráfico.

Según la UNAM, los especialistas en prevención de lavado de dinero no solo desarrollarán mecanismo de prevención, sino que podrán trabajar como oficiales de cumplimiento.

Aunado a esta especialidad se aprobaron dos más:

Administración de Organizaciones de Asistencia Social Administración Cultural

Cabe mencionar que la creación de estas tres especialidades apenas fue aprobada y se comenzará a trabajar en los planes y programas de estudios, por lo que no hay ninguna convocatoria para cursarlas.